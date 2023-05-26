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  4. Pidecide yangın faciası! Acı haber geldi: 3 kişi can verdi

Pidecide yangın faciası! Acı haber geldi: 3 kişi can verdi

26.05.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te 5 katlı binanın giriş katındaki pidecide yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride uyuduğu öğrenilen 6 kişiyi yaralı olarak kurtardı. Yaralılardan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. İşte detaylar...

Pidecide yangın faciası! Acı haber geldi: 3 kişi can verdi

Yangın, Dün Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde bulunan bir pidecide saat 02.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın giriş katındaki pideciden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

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Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride uyuyan 6 çalışanı da kurtardı.

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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen yaralılardan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa'nın hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

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Akraba olan 3 gencin cenazeleri defnedilmek üzere memleketleri Mardin'e gönderildi.

(DHA)

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