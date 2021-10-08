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Pilot son anda fark etti! Hayat kurtardı

08.10.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Esenboğa Havalimanı’nda, Erzincan’a gitmek için uçağa binen pilot son anda pistte bir kaplumbağa olduğunu fark ederek teknisyeni uyardı. Teknisyen ise pistten kaplumbağayı alarak hızlı bir şekilde güvenli alana götürdü. O anları ise pilot telefonuna kaydetti.

Olay, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda meydana geldi.

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PİSTTE KAPLUMBAĞA OLDUĞUNU FARK ETTİ

Ankara’dan Erzincan’a gitmek için hazırlanan özel bir firmaya ait Gulfstream 4 tipi uçağın pilotu pistte bir kaplumbağanın olduğunu fark etti. Pilot kalkışa geçmeden önce uçakta bulunan teknisyenden, pistte bulunan kaplumbağayı alıp güvenli bölgeye götürmesini rica etti.

GÜVENLİ BÖLGEYE ALINDI

Teknisyen kaplumbağayı pistten alarak güvenli bölgeye uzaklaştırdı. Pilot ise teknisyene kaplumbağayı daha uzağa götürmesi konusunda uyarılarda bulundu. Pilot ise o anları yanında bulundurduğu telefon ile kayıt etti. Görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşılırken, kullanıcılar ise pilot ve teknisyeni tebrik etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara
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