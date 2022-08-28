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PKK paçavralarıyla verilen poz sonrası İsveç'ten Türkiye açıklaması: NATO müzakereleri zora girdi

28.08.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'in NATO'ya katılma talebinin ardından Türkiye'yle yoğun görüşme temposu gerçekleşmiş, verilen taahhütler sonrası Türkiye-Finlandiya-İsveç arasında mutabakat imzalanmıştı. İsveçli sol parti milletvekillerinin PKK paçavralarıyla verdiği pozlar sonrasında İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, "Türkiye ile yapılan NATO müzakereleri, Sol Parti milletvekillerinin terör örgütü PKK'nın bayrağını sallamalarından sonra daha da zorlaştı." ifadelerini kullandı.

PKK paçavralarıyla verilen poz sonrası İsveç'ten Türkiye açıklaması: NATO müzakereleri zora girdi

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Sol Partinin 3 milletvekilinin terör örgütü PKK'nın sözde paçavralarını sallamasıyla Türkiye ile NATO müzakerelerinin daha zorlaştığını söyledi.

"HÜKÜMET İÇİN UYGUNSUZ BİR DURUM"

Gotland Adası'nda askeri birliği gezen Linde, Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, "Türkiye ile yapılan NATO müzakereleri, Sol Parti milletvekillerinin terör örgütü PKK'nın bayrağını sallamalarından sonra daha da zorlaştı. Türk medyası sürekli bunu ve buna benzer olayları gündeme getiriyor. İsveç kanunlarına göre bunların ifade özgürlüğü olduğunu dile getiriyoruz. Fakat bunun hükümet için çok uygunsuz bir durum olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

isveç

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı mutabakat kapsamında 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde düzenlen Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısını değerlendiren Linde, "Toplantı ilk önce İsveç'te yapılacaktı, bazı pratik nedenlerden dolayı Finlandiya'ya taşındı. Bu toplantıda terörle mücadelede daha yakın iş birliği ile ilgili olan bu anlaşmayı uygulamak için yapılan çalışmalar gözden geçirildi." dedi.

İsveç İhracat Kredi Kurulunun (EKN) Türkiye'de bir altyapı şirketine 3 milyar kron kredi verme kararını da değerlendiren Linde, bunun tamamen koşul ve kanunlara uygun olduğunu aktardı.

SOL PARTİLERİN PKK PAÇAVRALARIYLA VERDİĞİ POZ

Sol Parti Milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcom Jallow ve Lorena Delgado Varas, Visby kentinde 7 Temmuz'da, terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçalarıyla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmıştı.

Bunun üzerine Başbakan Andersson, Sol Parti milletvekillerinin terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla poz vermesini kınamıştı.

Andersson, İsveç devlet televizyonu SVT'ye verdiği demeçte, 11 Eylül'de yapılacak genel seçimden sonra terör örgütü PKK'nın sözde paçavralarını sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmediklerini söylemişti.

Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PKK'nın elinde çok sayıda masumun kanı olduğunu belirterek "PKK, 1984'te Olof Palme hükümeti tarafından terör örgütü olarak tanındı." ifadesini kullanmıştı.

Sol Parti milletvekillerinin görüntülerini "kabul edilemez" olarak nitelendiren Johansson, partiye PKK eylemlerini bırakma çağrısında bulunmuştu. (AA)


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