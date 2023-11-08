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  4. Polat çiftinin ardından gözler onlara çevrildi: Villalar, helikopter, yat... Özgür Demirtaş 'Sulemsi' için yetkililere çağrı yaptı, paylaşımına yorum yağdı!

Polat çiftinin ardından gözler onlara çevrildi: Villalar, helikopter, yat... Özgür Demirtaş 'Sulemsi' için yetkililere çağrı yaptı, paylaşımına yorum yağdı!

08.11.2023 08:59 | Son Güncelleme:
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Dilan - Engin Polat çifti hakkında başlayan hukuki süreçle birlikte diğer sosyal medya fenomenleri de mercek altına alındı. Polat'ın arkadaşı olduğu belirtilen 26 yaşındaki Şule Kayatürk'ün de serveti nasıl elde ettiğine yönelik iddialar gündeme geldi. 'Sulemsi' adıyla tanınan fenomen isim hakkında Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan çağrı geldi. Demirtaş'ın gündem olan paylaşımına gelen yorumlar da dikkat çekti.

Polat çiftinin ardından gözler onlara çevrildi: Villalar, helikopter, yat... Özgür Demirtaş 'Sulemsi' için yetkililere çağrı yaptı, paylaşımına yorum yağdı!

Türkiye son günlerde lüks yaşamlarını gözler önüne sermekten çekinmeyen ve dudak uçuklatan miktarlarda servetlere sahip olan sosyal medya ünlülerini konuşuyor. Bu isimlere son olarak, tutuklanan Dilan Polat'ın arkadaşlarından Sulemsi eklendi. Kayatürk'ün 26 yaşında nasıl bu kadar servete sahip olduğu merak konusu olurken Prof. Dr. Demirtaş bir hesaplamayla fenomen ismin ödediği vergi miktrının bakılmasına yönelik paylaşım yaptı.

YETKİLİLERE "VERGİSİNE BAKILSIN" ÇAĞRISI

Dilan Polat gibi güzellik merkezi işlettiği ve sosyal medyada içerik ürettiği belirtilen Sulemsi, sahip olduğu çok sayıda villa, yat, helikopterle dikkatleri üzerine çekti. Özgür Demirtaş, Sulemsi'nin sahip olduğu belirtilen servetin miktarı için şöyle bir hesaplama yaptı:

  • 16 villa tanesi 20 milyondan 320 milyon
  • 28 daire tanesi 10 milyondan 280 milyon
  • 1 basitinden helikopter 60 milyon
  • 173 işyeri tanesi 5 milyondan 865 milyon
  • 1 küçük yat 30 milyon
    Toplam: 1 Milyar 555 milyon

Demirtaş paylaşımında fenomen ismin vermesi gereken miktarına dikkat çekip "Eğer 1 milyar TL’den az vergi verdilerse yetkililer bir bakarsa iyi olur"

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"CARİ AÇIĞI KAPATIR O PARA"

Demirtaş'ın paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda yorum geldi. Dikkat çekici yorumlardan biri "İyi olur ne kelime hocam, cari açığı kapatır gibi o derece para" şeklinde oldu.

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Bir başka kullanıcı ise "Bu zamana kadar bakılmamış olması hata" diyerek eleştiride bulundu.

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"ICEBERG'ÜN GÖRÜNEN YÜZÜ"

Buz dağına gönderme yapan kullanıcı ise "Bunlar icebergin görülen yüzü bence" dedi.

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