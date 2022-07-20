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Amazon Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

19.07.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Termoslar, sırt çantaları, sandaletler, mataralar, soğutucu çantalar; doğa tutkunlarının en çok tercih ettiği ürünlerin başında geliyor. Biz de her biri kendi kategorisinde tanınan ve kalitesiyle ön plana çıkan outdoor ürünleri sizler için derledik! Hazır, Amazon Prime üyelerine özel Prime Alışveriş Festivali de varken, yılın en büyük alışveriş etkinliğine özel spor ve outdoor kategorisindeki %45'e varan indirimlerle satışa sunulan ürünleri kaçırmayın!

Amazon Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Doğada sevdiklerinizle vakit geçirmeyi daha da keyifli hale getirmek için bazı ekipmanlara ihtiyaç duyduğunuzu biliyoruz. Termos, sırt çantası, sandalet, matara, soğutucu çanta vb. bu ürünlerin başında geliyor. Tercihinizi en kaliteli ve dayanıklı olandan yana yaparsanız doğada geçirdiğiniz süreyi en konforlu hale getirmiş olursunuz. Kampta, piknikte, tatilde her zaman keyifle kullanacağınız en dayanıklı ve kaliteli, tasarım harikası outdoor ürünlerini sizin için seçtik! Bu ürünleri Prime üyelerine özel indirimlerle satın almak için acele edin!

1. Yılların eskitemediği, kalitesiyle ön plana çıkan: Stanley Klasik Trigger Action Termos Bardak 0,59 Lt

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Ürünü İncele

Kullanıcı yorumu:
"Almadan önce uzunca araştırdım; ömür boyu garanti, tek elle içeceğin içilebilmesi, araç bardaklık gözüne sığması, hacmi, sıcak tutma süresi, yıkanma kolaylığı ve tabii ki markası tercih etmemde sebepler. Lacivert olanı fotoğraflardan daha güzel. Tavsiye edilir."

2. En iyi kamp deneyimi için: Katlanır Izgara Barbekü, Metal Çanta Muhafazalı

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Ürünü İncele

Kullanıcı yorumu:
"Çöldeki bir vaha gibi. Araba arkasına konulacak hafif ve az yer kaplayan bir ürün. Dört kişiyi fazlasıyla doyurur ama üstü kişi sayısı için daha büyük mangallar gerekli. Bende büyük mangal da var ama 8 kilo üstü, bu malzeme 2,9 kilo. Her bakımdan alınıp uzun süre kullanılabilecek bir ürün."

3. Kalite ve estetik bir arada: Opinel Inox Ahşap Kutulu & Kılıflı Zeytin Saplı Unisex, Kahverengi, Nr.8

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Ürünü İncele

Kullanıcı yorumu:
"Bıçak severler için de ideal, aynı zamanda hediye fikri olarak da. Zeytin ağacı saplı bu 8 numaralı opinel bıçak, basınçlı kapaklı deri kılıf sayesinde paslanmaz çelik bıçağın kalitesini estetikle bir araya getiriyor. Vitrinde o kadar çekici ki, kullanmak neredeyse kötü hissettiriyor. Satın aldığım bu markanın beşinci bıçağı olmasına rağmen, sergilemek için bir tane daha almaktan kaçınamadım. Gerçekten tavsiye!"

4. İçine koydunuz her şeyi buz gibi tutan: Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta 15,1 Lt

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Ürünü İncele

Kullanıcı yorumu:
"Stanley zaten her anlamda kendini kanıtlamış bir marka. Bu ürünü de harika. saatlerce soğuk tutuyor, kapağı vakumlu olmasından zor açılıyor ama alışıyorsunu sonrasımda. Fiyatı çok yüksekti ama burada çok güzel bir indirim anında aldım. Herkese tavsiye ederim."

5. True Utility TU 910G Connect Günlük Çanta - Yeşil

Ekran Alıntısı

Ürünü İncele

Kullanıcı yorumu:
"Bu, tüm şarj kablolarımı, pilleri ve diğer her şeyi bir arada tutmak için mükemmel ve kolay bulmak için bir sürü bölmeye sahip harika bir küçük çanta. Çok iyi yapılmış. Eminim yıllar boyunca kullanacağım."

6. Milo of Climbing L1408 Bamboo Çelik Matara, Ahşap

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Ürünü İncele

Kullanıcı yorumu:
"İndirimden almıştım henüz kullanmadım ama malzemesi çok kaliteli ve ağır bir ürün. Dış yapısının bambu oluşu da çok güzel bir hava katmış. İçinde süzgeci de mevcut."

7. Geniş hacmi ve yüksek kalitesiyle: Under Armour Unisex Gametime Backpack sportlicher wasserfester Rucksack, vielseitiger Laptop Rucksack

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Ürünü İncele

Kullanıcı yorumu:
"Öncelikle Under Armour kalitesine zaten çok güvendiğim bir marka. Ürün beklentilerimi karşıladı geniş hacimli,malzeme kalitesi yüksek,tasarımı harika. Verdiğim parayı sonuna kadar hak eden bir ürün. Amazon'a gelince; kargo, İstanbul dışında olmama rağmen çok hızlıydı. Paketlemesi sağlamdı ve ürün hiçbir şekilde zarar görmemişti."

8. Maksimum konfor için: Skechers On The Go 600 15316 Sandalet

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Ürünü İncele

Kullanıcı yorumu:
"Müthiş rahat bir sandalet. Bu markadan sonra başka marka giyemez oldum. Tam ayak numaranızı almalısınız."

"Oldukça kullanışlı ve rahat bir ürün. Tabanı yumuşak, rahatsızlık vermiyor. Kusur bulamadığım güzel bir sandalet."

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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Anahtar Kelimeler:
doğa outdoor
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