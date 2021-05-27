Prof. Dr. Özdemir: 'Kanlı Ay' ve 'Süper Ay' yanlış anlaşılıyor

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu 'Süper Çiçek Kanlı Ay' tutulması, Türkiye'nin birçok yerinde gözlemlendi. Ay'ın normalden daha büyük ve parlak görüldüğü ender gök olaylarından 'Süper Çiçek Kanlı Ay', Türkiye'nin simge noktalarıyla bir araya gelince seyirlik görüntüler oluştu.

"İNSANLAR DİKKATLİ İZLEMEZSE BU FARKI ANLAYAMIYOR"

Ay'ın 1,5 saatlik görsel şöleni, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi tarafından canlı yayınlandı. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Özdemir, dün gerçekleşen gök olayıyla ilgili açıklama yaptı. Aslında sıradan bir gök olayı olduğunu kaydeden Özdemir, “Bu aslında doğal bir olay. Kamuoyu detaylı bilmediği için yanlış anlaşılıyor. Son derece normal bir durumdu. Ay dolunay evresindeyken yörüngesi üzerinde Dünya'ya en yakın konumdaydı. O nedenle açısal çapı daha önceki dolunaylara göre daha büyüktü. Yaklaşık olarak 4 açı dakikası kadar daha büyük gerçekleşti. İnsanlar dikkatli izlemezse bu farkı anlayamıyor" diye konuştu.

"MAALESEF YANLIŞ ANLAŞILIYOR"

'Kanlı Ay' durumunun Türkiye'den izlenmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Özdemir, “Dün tam Ay tutulması gerçekleşti. Büyük okyanus ve Avustralya'nın bir kısmında gözlenebildi. Türkiye'de göremedik. Ay, Dünya'nın gölge konisinin içinden geçti. Bu da renginin kırmızı ya da kararmasına neden oldu. 'Kanlı Ay' ve 'Süper Ay' ifadeleri maalesef yanlış anlaşılıyor" dedi.