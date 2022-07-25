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Rahat olmasının yanında şıklıktan da ödün vermeyen topuklu ayakkabı modelleri

25.07.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Topuklu ayakkabının kadınların tarzına ve duruşuna ayrı bir hava kattığı ortada. Ofis hayatının, günlük rutinlerin, özel davet ve organizasyonların vazgeçilmez parçası olan topuklu ayakkabılar; kadınlara daha şık ve etkileyici bir görünüm vadeder. Tabii topuklu ayakkabı söz konusu olduğunda daha çok rahatlık ön plana çıkar. Neyse ki rahat olduğu kadar şık modeller de var! Eğer siz de şık ve rahat bir topuklu ayakkabı arayışı içerisindeyseniz hazırladığımız listeyi mutlaka incelemelisiniz.

Rahat olmasının yanında şıklıktan da ödün vermeyen topuklu ayakkabı modelleri

Hem özel günlerde hem günlük kullanımda giyebileceğiniz bir ayakkabı arayışındaysanız tercihiniz topuklu modellerden yana olabilir. Böyle bir durumda seçeceğiniz ayakkabının özel günlerde giyebileceğiniz kadar şık, günlük kullanımda sizi yormayacak kadar rahat olması gerekir. "Öylesini nereden bulacağım ki?" diye düşünüyorsanız dert etmeyin. Rahat ve bir o kadar da şık topuklu ayakkabı modellerini bir araya getirdik. İncelemeye ne dersiniz?

1. Göz alıcı tasarımını rahatlık ile buluşturan model: İnci Cannes Platform Ayakkabı

Rahat olmasının yanında şıklıktan da ödün vermeyen topuklu ayakkabı modelleri

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İnci Cannes Platform Ayakkabı, şıklığı ve rahatlığı buluşturan modeliyle size muhteşem bir deneyim sunar. Parlak tasarımı ile sizi çok daha havalı gösterir. Kare şeklindeki kalın topuğu ve kaymaz tabanı sayesinde adımlarınızı özgür bir şekilde atmanızı destekler. Bilek kısmında yer alan ayarlanabilir bandı, ayak formunuza en iyi şekilde uyum sağlar. Ayakkabının ucu açık modeli, gün boyu süren ferahlığı sizinle buluşturur. Siz de İnci Cannes Platform Ayakkabı'yı günlük kullanımda ya da özel davetlerde giyerek şıklığınızı ortaya koyabilirsiniz.

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2. Sadeliğin şıklığını tercih eden kadınların gözdesi: Kılınç Tek Bant Ayakkabı

Rahat olmasının yanında şıklıktan da ödün vermeyen topuklu ayakkabı modelleri

Kılınç Tek Bant Ayakkabı, minimal tasarımını şık bir görünüm eşliğinde sizinle buluşturur. Açık modeliyle modern bir tarz sunan tasarım, kombinleriniz ile muhteşem bir uyum yakalar. 9 santimetre uzunluğundaki kalın topukları hem rahatlık sunar hem daha havalı bir stil vadeder. Birinci sınıf suni deri kullanılarak üretilen ayakkabı, gün boyu konforlu bir deneyimin öncüsü olur. Yüzeyini kaplayan pedli taban teknolojisi, ayak sağlığınıza önem gösterir. Kılınç Tek Bant Ayakkabı'yı etek, şort ve elbiseler ile tamamlayarak günlük rutinlerinde veya özel davetlerde giyebilirsiniz. Bilek hizasındaki bandını ayağınıza göre ayarlayabilirsiniz.

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3. Işıl ışıl bir stilin kapılarını aralamak için Ayakkabı Fuarı Elit Topuklu Ayakkabı ile tanışmanın şimdi tam zamanı!

Rahat olmasının yanında şıklıktan da ödün vermeyen topuklu ayakkabı modelleri

Ayakkabı Fuarı Elit Topuklu Ayakkabı, göz kamaştıran tasarımıyla görenleri kendine hayran bırakır. Üzerini süsleyen parlak işlemeleri tarzınıza çok şık bir dokunuş yapar. 8 santimetre boyundaki ince topuk tasarımına sahip olan önü açık model, size daha havalı bir görünüm sunar. Ayak kısmındaki yumuşak bandı ve bilek kısmındaki ayarlanabilir tokasıyla rahat bir kullanım sunar. Partilerin, davetlerin ve özel günlerin vazgeçilmez parçası olan Ayakkabı Fuarı Elit Topuklu Ayakkabı'yı elbise, etek, şort ve pantolonlar ile kombinleyerek göz alıcı bir şıklığa adım atabilirsiniz.

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4. Her ortama uyum sağlayan etkileyici bir model: Tolgado Siyah Süet Topuklu Yeni Klasik

Rahat olmasının yanında şıklıktan da ödün vermeyen topuklu ayakkabı modelleri

Tolgado Siyah Süet Topuklu Yeni Klasik, şık ve modern görünümüyle etkileyici bir tarzın öncüsü olur. 5 santimetre boyundaki kare topuk tasarımı sayesinde rahat bir kullanım olanağı tanır. Antialerjik malzeme kullanılarak üretilen ayakkabı, ayak sağlığınızı önemsemesi sayesinde size güven verir. Yumuşak dokusu ve rahat tabanı ile gün boyu huzurlu bir ayrıcalık sunar. Bilek kısmında yer alan ayarlanabilir bandı, ayak formunuza en iyi şekilde uyum gösterir. Ucu kapalı modeliyle günlük rutinlerinizin vazgeçilmez parçası olacak olan Tolgado Siyah Süet Topuklu Yeni Klasik'i iş hayatında, akşam buluşmalarında ve özel davetlerde giyebilirsiniz.

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5. Sıradanlığı bir çırpıda yıkmak istiyorsanız Muggo Sidney Prenses Taşlı Şeffaf Topuklu Ayakkabı'yı denemelisiniz

Rahat olmasının yanında şıklıktan da ödün vermeyen topuklu ayakkabı modelleri

İddiası içinden gelen kadınların gözdesi Muggo Sidney Prenses Taşlı Şeffaf Topuklu Ayakkabı, sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çeker. Şeffaf topuğu ve şeffaf yüzeyi ile tarzına her zaman özen gösteren kadınların vazgeçilmez tercihi olur. Burun kısmını süsleyen çiçek deseni, kombinlerinize göz kamaştıran bir dokunuş yapar. Şık adımlarınıza ortaklık edecek topuklu ayakkabıyı günlük kullanımda giyebileceğiniz gibi parti, yemek, davet gibi özel organizasyonlarda tercih ederek hayranlık yaratabilirsiniz. Şık kıyafetler, gümüş çantalar ve sevdiğiniz takılar ile kombinleyerek zarif bir görünüme kavuşabilirsiniz.

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6. Renkli giyinmeyi seven kadınlar için: Parparastil Yeşil Burun Topuklu Sandalet

Rahat olmasının yanında şıklıktan da ödün vermeyen topuklu ayakkabı modelleri

Parparastil Yeşil Burun Topuklu Sandalet, rengârenk tasarımıyla dinamik bir görünüm vadeder. Renkli bantlarını ayak kısmında şeffaf bir görünüm ile buluşturarak daha havalı bir tarz sunar. 6 santimetre boyundaki kalın topuk tasarımı, adımlarınızı daha rahat bir şekilde atmanızı sağlar. Yumuşak bir dokuya sahip olan model, ayakta durduğunuz her anı üstün konfor ile taçlandırır. Bilek kısmında bulunan tokası sayesinde ayakkabıyı ayak formunuza göre ayarlayarak giyebilirsiniz. Sandaleti cıvıl cıvıl kıyafetleriniz ile kombinleyerek günlük rutinlerinde, ofiste, akşam aktivitelerinde veya özel davetlerde tercih edebilirsiniz.

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7. Parlak rengiyle stilinize çok şık bir dokunuş yapar: Marcamiss Rugan Deri Topuklu Ayakkabı

Rahat olmasının yanında şıklıktan da ödün vermeyen topuklu ayakkabı modelleri

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Marcamiss Rugan Deri Topuklu Ayakkabı, altın rengindeki şık tasarımıyla mükemmel bir stilin mimarı olur. Suni rugan deri kullanılarak tasarlanan model, yumuşak tabanıyla gün boyu rahat bir kullanım imkânı sunar. Tek bantlı modeli sayesinde tarzınıza zarif görünüm kazandırır. Bilek kısmındaki ayarlanabilir tokası, ayak formunuza kusursuz bir şekilde eşlik eder. 10 santimetre yüksekliğindeki topuğu, sizi her zamankinden çok daha havalı gösterir. Günlük kullanımın yanı sıra özel davetlerinize yepyeni bir soluk getirecek Marcamiss Rugan Deri Topuklu Ayakkabı'yı altın renkli çantalar ile kombinleyerek çok şık bir stile ulaşabilirsiniz.

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8. Göz alıcı şıklığı sizinle buluşturan eşsiz bir tasarım: Lmn Ayakkabı Çapraz Taşlı Bilekten Tokalı Ayakkabı

Rahat olmasının yanında şıklıktan da ödün vermeyen topuklu ayakkabı modelleri

Lmn Ayakkabı Çapraz Taşlı Bilekten Tokalı Ayakkabı, göz kamaştıran tasarımıyla ayağınızda çok şık durur. Bantlarının üzerini süsleyen taş işlemleri stilinize havalı bir dokunuş yapar. 9 santimetre yüksekliğindeki ince topuk tasarımı sayesinde boyunuzu daha uzun göstererek size etkileyici bir görünüm sunar. Ortopedik taban teknolojisi ile üretilen model, ayaklarınızın sağlığına ve rahatlığına özen gösterir. Birinci kalite suni deri malzemesi sayesinde uzun ömürlü bir kullanıcı deneyimini beraberinde getirir. Siz de bu şık ayakkabı ile kusursuz kombinler oluşturabilirsiniz.

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