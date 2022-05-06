Renkleri ve dokularıyla sizi kendilerine hayran bırakacak en iyi eşarplar

Kadınların baş, boyun ve omuz bölgesini kapatan ya da süsleyen örtü; "Eşarp ne demek?" sorusuna verilebilecek en güzel cevaplardan biri. İpek, pamuk ve saten kumaşlardan üretilen eşarpların binlerce farklı renk ve desen seçeneği bulunuyor. Hâl böyle olunca mağaza mağaza gezip tüm ürünlere anında ulaşmak pek mümkün olmuyor. Siz de kombinlerinizi tamamlayacak şık bir eşarp arıyorsanız sizin için hazırladığımız listeden birbirinden güzel ve zarif modellere tek tıkla erişebilirsiniz. Böylece zaman harcamadan gönlünüzü fethedecek eşarplara hızlıca karar verebilirsiniz.

1. "Kırışmayan eşarp olmaz." demeyin çünkü Sarar Twill Eşarp kırışmıyor

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Başörtüsü kullanan kadınların en çok dikkat ettiği konulardan biri, eşarpların çabucak kırışmayan bir kumaşa sahip olması. En iyi eşarp modelleri arasında kalitesiyle beğeni kazanan Sarar Modern Çiçekli Desen Twill Eşarp, tam olarak böyle! Ürün çabucak kırışmamasının yanı sıra hangi stilde bağlarsanız bağlayın, kolayca şekil alıyor. İster koşun ister dans edin hareket özgürlüğünüzü hiçbir koşulda kısıtlamıyor. Hafif, yumuşak ve ipeksi dokusu; başınızda ağırlık yapmadığı için gün boyu size kendinizi rahat hissettiriyor. Üstelik buruşmayan özelliği sayesinde her yıkamadan sonra ütülü gibi kalmaya da devam ediyor.

2. Çıtçıtlar sayesinde eşarbı bağlamak çok daha kolay

"En iyi eşarp markası hangisi?" dendiğinde herkesin aklına gelen Organic Scarfs'ın çıtçıtlı eşarp modeli, pratik biçimde bağlanabildiği için hiç düşünmeden alabileceğiniz ürünlerden biri. Sandy kumaştan üretilen model, kullanım kolaylığı sayesinde zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor. Ayrıca yılın dört mevsiminde kullanılabiliyor. Üstelik ne kayma yapıyor ne çabucak kırışıyor. Böylece dilediğiniz hareket özgürlüğüne sahip olabiliyorsunuz. "Kırmızı çıtçıtlı eşarp nasıl bağlanır?" diye düşünüyorsanız hemen anlatalım: Öncelikle eşarbı başınıza uygun olacak biçimde yerleştirin. Ardından boynunuza sarın ve üzerinde yer alan çıtçıtı sabitleyin. İşte, bu kadar basit!

3. Yaz sıcaklarına meydan okuyor çünkü terletmiyor

Yaz mevsiminin sıcak günlerinde sizi bunaltmayacak bir eşarp arıyorsanız kumaş kalitesiyle beğeni toplayan Aker Yeni Sezon Sport Polyester Twill Eşarp tam size göre! Polyester kumaştan üretilen model, terlemenize sebep olmuyor. Pek çok ürüne nazaran onu kayma problemi yaşamadan kullanmanıza da imkân tanıyor. Eşarp yapımı ne kadar zahmetli olursa olsun, Aker markalı model sayesinde bütün eşarp bağlama stillerini kolayca uygulayabileceksiniz! Göz kamaştıran renk ve desenlerden oluşan ürün, en çok tercih edilen eşarp modellerinden biri olduğu için seçeneğin çabucak tükenebileceğini de hatırlatalım.

4. Çaba harcamadan daha şık ve havalı bir görünüm kazanmak mı?

Hem ipeksi dokudan hem parlak ve canlı renklerden oluşan bir eşarp denemeye ne dersiniz? En yeni teknolojiyle yüksek kalitede üretilen Armine Sport Eşarp, en iyi ipek eşarp markalarından biri. Dijital olarak renklendirilen ürünün kenarları, elle dikilerek işleniyor. Kolayca şekil almasına imkân tanıyan tivil dokuması sayesinde kayma yapmıyor. Üstelik model, kanserojen madde içermiyor. Eşarp ölçüleri 90 x 90 cm'den oluştuğu için de farklı bağlama stillerine kolayca uyum sağlıyor. Hiç çaba harcamadan daha şık ve havalı bir görünüm kazanacağınız modeli çok beğeneceğinizden eminiz!

5. Pamuklu eşarp, teninize nefes aldırıyor

Bazı eşarplar her ne kadar güzel görünse de çabuk kırışabilir ve bu nedenle ürünü her kullanmak istediğinizde yeniden ütü yapmak zorunda kalabilirsiniz. En iyi eşarp markaları arasında yer alan Moda Ebrar'ın desenli pamuk eşarbı, saatlerce kullansanız bile esnek yapısı sayesinde kolay kolay kırışmaz. Pamuklu materyalden elde edilen ürün, nefes aldıran özelliği sayesinde özellikle yaz aylarında kendinizi daha ferah hissetmenize olanak tanır. "Eşarp nasıl yıkanır?" diye merak ediyorsanız hemen anlatalım. Ürünü, çitilemeden makineye atın ve 30 derecede yıkayın. Ardından sadece bir kez çırpın ve ürün nemliyken tersinden ütüleyin. İşte, bu kadar kolay!

6. Şık eşarbın dokusuna bayılacaksınız

"Eşarp nedir?" sorusuna "güzel ve şık görünmeye özen gösteren kadınların en güzel baş aksesuarlarından biri" yanıtını verebiliriz. Günümüzde deseninden rengine ve dokusuna kadar pek çok eşarp çeşidi bulunuyor ve bu nedenle karar vermek zorlaşıyor. Hâl böyle olunca pek çok kadın, eşarbın kalitesi ve uzun ömürlü yapısı gibi kriterlere göre seçim yapıyor. Siz de aynı durumdan yakınıyor ve size uzun yıllar eşlik edebilecek dayanıklılıkta bir ürün arıyorsanız AFVENTE Desenli Pamuk Eşarp tam da aradığınız ürün olabilir. Pamuklu kumaştan dokunan model, solmaya karşı da oldukça dirençli. Üstelik kırışmayan yapısı sayesinde ütü de gerektirmiyor.

7. Eşarpları iğneyle tutturmak tarihin tozlu sayfalarına karışıyor

Hızlı bir şekilde hazırlanmanız gerektiğinde eşarbı, iğneyle tutturmaya çalışmak kimi zaman zor olabiliyor. Siz de aynı durumdan yakınıyorsanız en iyi eşarp markaları arasında yer alan Hint İpek by Nurel Ağaç Kabuğu Monogram Eşarp sayesinde bu zahmetten kurtulmanız mümkün. İğne takmaya gerek duymayacağınız formda özel olarak tasarlanan ürün, kayma da yapmıyor. Böylece "Ya eşarbım başımdan kayarsa?" diye endişe duymadan dilediğiniz gibi özgürce hareket etmenize olanak tanıyor. Ayrıca gün boyu zarif bir duruş sergileyen ve hiç bozulmayan model, tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Eşarbın kolayca şekil alan bir yapıya sahip olması da cabası!

8. Hem hazır dikimli türban hem tesettür bonesi

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Öyle bir eşarp düşünün ki sizi, ne biçimsiz duruşuyla uğraşmak zorunda bıraksın ne parmağınıza batacak iğnelerle! Kaliteli materyallerden üretilen DESENLİ TAKMATİK HAZIR TÜRBAN TESETTÜR BONE'de tüm bu özellikler mevcut. Ürün, hazır türban olarak tasarlandığı için kullanım kolaylığı sağlamasının yanı sıra tesettür bonesi görevi de görüyor. Böylece eşarbın altından bone takmanıza da gerek kalmıyor. Birinci sınıf işçiliğe sahip hazır türban, sağlam dikişleri sayesinde uzun yıllar kullanabileceğiniz en iyi eşarp modellerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Tek yapmanız gereken hazır dikimli eşarbı başınızdan geçirip alnınıza uygun biçimde yerleştirmek. Ürünü, dört mevsim gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

9. Günlük kombinlerinizin vazgeçilmez parçası olmaya aday

"En güzel eşarp modelleri nasıl yapılır?" diye düşünüyorsanız ipek kumaşı sayesinde hangi tarzda bağlarsanız bağlayın size çok yakışacak bir modelle karşınızdayız: Vissona Kadın Twill Ipek Eşarp! Kremin tok rengini siyahın asil tonu ve zarif desenleriyle buluşturan model, daha şık bir görünüm yakalamanızı sağlayacak! Eşarp ölçüleri, 90 x 90 cm olduğu için her bağlama modeline kolayca uyum sağlıyor. Hem spor hem klasik stilde kullanabileceğiniz ürün, kombinlerinizin vazgeçilmezi olmaya da aday. Özel günlerde arkadaşlarınızla dışarı çıkarken veya işe giderken modeli üzerinizde taşımaktan keyif alacağınıza eminiz!

10. Artık ayna karşısında saatlerce zaman harcamayacaksınız

Ayna karşısında saatlerce zaman harcar, önü düzgün durmayan eşarbımızı defalarca çözüp yeniden bağlamak zorunda kalırız; değil mi? Merak etmeyin! Ma'Polien Basic Kreasyon Twill Eşarp, sizi bu dertten kurtarmaya geliyor. Modelin ön görünümü tok bir duruşa sahip olduğu için her bağlama stiline kolayca uyum sağlıyor. Böylece saatlerce uğraşmadan pratik bir şekilde hazırlanabilirsiniz. Kenar kısımlarındaki canlı tonlar sayesinde hareketlenen haki renkli modelin kombinlerinizin tamamlayıcı parçası olacağı kesin! "Eşarp nasıl katlanır?" diye düşünüyorsanız ürünü uçlarından birleştirip 2 defa katlayarak minik bir kare hâline getirebilir, böylece dolabınızda düzgün bir şekilde saklayabilirsiniz.