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Resmi tatili fırsat bilip Türkiye'ye akın ettiler, caddeler doldu taştı! Geceleri eğlence, gündüzleri alışverişteler: "İstanbul'a gitmemize gerek yok"

31.07.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkelerindeki 5 günlük resmi tatili fırsat bilen İranlı turistlerin tercihi Van oldu. Van'a yakın olmalarını değerlendiren İranlılar sokakları da otelleri de doldurdu. İranlıların Van'a akın etmesi esnafın da yüzünü güldürdü. Turistler gece eğlence merkezlerinin tadını çıkarıp gündüzleri alışverişle geçiriyor.

Resmi tatili fırsat bilip Türkiye'ye akın ettiler, caddeler doldu taştı! Geceleri eğlence, gündüzleri alışverişteler: "İstanbul'a gitmemize gerek yok"

İranlıların tatilini Van'da geçirmeyi tercih etmesi özellikle de kent esnafını sevindirdi. İl genelinde otellerde doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı. İranlı turistler Van'da aradıkları her şeyi bulabildikleri için İstanbul'a gitmeye gerek duymuyor!

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KENTİN EKONOMİSİ CANLANDI

Ülkelerindeki 5 günlük resmi tatili değerlendirmek için Van’ı tercih eden İranlı turistler, şehrin cadde ve sokaklarını şenlendirdi. İranlı turistler, otel işletmelerinden mağazalara kadar kent ekonomisine de canlılık getirdi.

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CADDELER, SOKAKLAR DOLDU TAŞTI

Otellerin dolduğu Van’da, cadde ve sokaklar adeta turistlerle dolup taştı. Gündüzleri şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezen İranlılar, alışveriş yapıp esnafa can suyu oluyor. Gece ise eğlence merkezlerini tercih eden turistler, tatilin keyfini çıkarıyor.

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"İSTANBUL'A GİTMEMİZE GEREK YOK"

Van’ı ve Van insanını çok sevdiklerini belirten İranlı turistler, “Van, İran’a çok yakın. Ayrıca biz burada istediğimiz her şeyi bulabiliyoruz. Bu nedenle İstanbul gibi merkezlere gitmemize gerek yok” dedi.

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OTELLERDE TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR

İranlıların Van için olmazsa olmaz olduğunu ifade eden turizmci Alim Akın ise “Temmuz ayı olmasına rağmen şu anda şehirdeki tüm otellerde doluluk oranı yüzde 90’larda. Bu yoğunluğun eylül sonuna kadar süreceğini tahmin ediyoruz. Umarım yılın 12 ayı biz bu yoğunluğu yaşarız” diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van İran turist

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