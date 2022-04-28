Reuters yazdı... Yatırımcılarda Elon Musk'ın "U dönüşü" yapma endişesi!

Bu endişeler nedeniyle, Twitter'ın hisseleri tarafların iki gün önce anlaştığını açıklamasından beri olan en düşük seviyeye indi. Yatırımcılar, Musk'ın anlaşma kapsamında nakit olarak karşılaması gereken 21 milyar dolarlık kısmı finanse edebilecek nakit parasının olmayabileceği ve Musk'ın bu tutarı ödemek için Tesla hisselerini satmak istemeyebileceği konusunda kaygılılar.

BİR ÖRNEĞİNE İMZA ATMIŞTI

Musk, geçmişte bazı konularda aniden fikrini değiştirmişti. 2018'de ABD'li elektrikli araç şirketi Tesla'yı 72 milyar dolarlık "hazır fonla" borsa kotundan çıkaracağınına dair tweet atan Musk, daha sonra bu kararını uygulamamıştı.

Musk, 4 Nisan'da Twitter'da %9.2'lik hissesi bulunduğunu açıklamış ve 5 Nisan'da şirketin en büyük hissedarı olduğu için Twitter yönetim kuruluna alınacağı duyurulmuştu. 6 Nisan'da Twitter CEO'su ve yönetim kurulu ile çalışmayı dört gözle beklediğini söyleyen Musk, 11 Nisan'da Twitter yönetim kuruluna katılmaktan vazgeçtiğini açıklamıştı. 14 Nisan'da ise Elon Musk, Twitter'ın tamamını satın almak için hisse başına nakit olarak 54.20 dolar ödemeyi teklif etmişti.

HİSSELERDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Twitter hisseleri dün ABD borsasındaki işlemleri %2.1 düşüşle 48.68 dolarda kapattı. Bu hisse fiyatı, Musk'ın hisse başına 54.20 dolarlık satın alma teklifinin bir hayli altında bulunuyor ve Reuters hesaplamalarına göre Musk'ın anlaşmayı tamamlaması için %62'lik bir olasılığa işaret ediyor.

Tesla hisseleri, CEO Elon Musk'ın Twitter'ı satın alabilmek için Tesla hisselerini satabileceğine yönelik endişelerle Salı günü %12'den fazla düşmüş ve şirket piyasa değerinden 126 milyar dolar yitirmişti. (Reuters)

