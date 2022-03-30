Ruslar çözümü Google Play Store alternatifi NashStore'da buldu!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Moskova'ya batılı şirketlerin yaptırımı olarak geri döndü. ABD'li ve Avrupalı birçok şirket, Rusya'ya yönelik yaptırım kararları aldı. Bu şirketlerden biri de ABD'li teknoloji devi Google'dı. YouTube ve Google Play Store, abonelikler de dahil olmak üzere Rusya'daki tüm ödeme tabanlı hizmetleri askıya almaya karar verdi. Karar, Rusya'daki Android cihaz kullanıcıların hiç hoşuna gitmedi. Rus teknoloji geliştiricileri ise Google Play Store'a alternatif oluşturmak adına harekete geçti.

RUSYA'DAN NASHSTORE GELİYOR

Reuters'in bildirdiğine göre, Rus teknoloji geliştiricilerinden oluşan bir kuruluş, adı "NashStore" olan ve İngilizceye "OurStore" olarak çevrilen bir Google Play Store alternatifi mağaza duyurdu. NashStore'un, Rusya'nın Mir kart ödeme sistemiyle uyumlu olacağı ve Rus uygulama geliştiricilerinin ödeme almasına olanak tanıyacağı aktarıldı.

Digital Platforms yetkilisi Vladimir Zykov, "Ne yazık ki, Ruslar artık normalde uygulama satın almak için Google Play'i kullanamıyor ve geliştiriciler gelir kaynaklarını kaybetti. Bu yüzden NashStore adında bir Rus uygulama mağazası oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Yeni uygulama mağazası, 9 Mayıs'ta Rusya'nın 2. Dünya Savaşı zaferini kutladığı Zafer Günü'nde açılacak.

