HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'da peş peşe saldırılar: Önce polislere sonra ise kilise ve sinagoga saldırdılar! Ölü ve yaralılar var

Rusya'da peş peşe saldırılar: Önce polislere sonra ise kilise ve sinagoga saldırdılar! Ölü ve yaralılar var

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
23.06.2024 20:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde peş peşe silahlı saldırılar gerçekleşti. Önce bir polis noktasını hedef alan şahıslar ardından sinagog ve kiliseye saldırdı. Olaylarda 1 polisin öldüğü, 6 polisin yaralandığı öğrenilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir sinagogun da ateşe verildiği görüldü.

Rusya'da peş peşe saldırılar: Önce polislere sonra ise kilise ve sinagoga saldırdılar! Ölü ve yaralılar var

Rusya İçişleri Bakanlığı Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimlikleri tespit edilemeyen kişiler tarafından peş peşe saldırılar düzenlendiği açıklandı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde bir sinagogun ateşe verildiği ve saldırganların polisle çatıştığı anlar paylaşıldı.

Ekran görüntüsü 2024-06-23 200205

SİNAGOG ALEV ALEV

Bu kişilerin Mahaçkale'deki polis noktasına, Derbent'teki kilise ve sinagoga saldırdığı bildirilen açıklamada, 1 polisin öldüğü ve 6 polisin yaralandığı kaydedildi.

polis

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Derbent'teki sinagogda yangın çıktığı görülüyor.

Screenshot_4

Screenshot_5

Screenshot_6

KONSER SALONU SALDIRISINDA 143 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Rusya'nın başkenti Moskova’da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

cr

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, salondaki çalışmaların sonlandırıldığını açıklamıştı.

crr

Korkunç saldırı sonucunda 143 kişi hayatını kaybetmişti.

(AA)

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır ve Mardin'deki yangınının kaynağı belli oldu! Diyarbakır ve Mardin'deki yangınının kaynağı belli oldu!
DEM'li vekile vatandaşlar tepki gösterdiDEM'li vekile vatandaşlar tepki gösterdi
İhraç edilen hakim hakkında skandal iddialar! Büyücülere danışıp karar vermiş...İhraç edilen hakim hakkında skandal iddialar! Büyücülere danışıp karar vermiş...
Anahtar Kelimeler:
Rusya kilise saldırı
En Çok Okunan Haberler
Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü! "Ailesi yanımızdaydı"

Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü! "Ailesi yanımızdaydı"

Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksek'ten açıklamalar!

Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksek'ten açıklamalar!

Diş hastanesi dönüşü evinde ölü bulundu... O detayı hemşire anlattı

Diş hastanesi dönüşü evinde ölü bulundu... O detayı hemşire anlattı

İhraç edilen hakim hakkında skandal iddialar! Büyücülere danışıp karar vermiş...

İhraç edilen hakim hakkında skandal iddialar! Büyücülere danışıp karar vermiş...

Diyarbakır ve Mardin'deki yangınının kaynağı belli oldu!

Diyarbakır ve Mardin'deki yangınının kaynağı belli oldu!

Yer: Çanakkale! Gittiği evde cinnet getirdi: Ölü ve yaralılar var

Yer: Çanakkale! Gittiği evde cinnet getirdi: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.