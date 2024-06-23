Rusya'da peş peşe saldırılar: Önce polislere sonra ise kilise ve sinagoga saldırdılar! Ölü ve yaralılar var

Rusya İçişleri Bakanlığı Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimlikleri tespit edilemeyen kişiler tarafından peş peşe saldırılar düzenlendiği açıklandı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde bir sinagogun ateşe verildiği ve saldırganların polisle çatıştığı anlar paylaşıldı.

SİNAGOG ALEV ALEV

Bu kişilerin Mahaçkale'deki polis noktasına, Derbent'teki kilise ve sinagoga saldırdığı bildirilen açıklamada, 1 polisin öldüğü ve 6 polisin yaralandığı kaydedildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Derbent'teki sinagogda yangın çıktığı görülüyor.

KONSER SALONU SALDIRISINDA 143 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Rusya'nın başkenti Moskova’da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, salondaki çalışmaların sonlandırıldığını açıklamıştı.

Korkunç saldırı sonucunda 143 kişi hayatını kaybetmişti.

(AA)





