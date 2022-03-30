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Rusya'dan İstanbul'daki görüşmelerle ilgili önemli açıklama! "Sonuçlarını..."

30.03.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken Rusya-Ukrayna arasındaki müzakere görüşmeleri de tüm dünyanın gündeminde. Son olarak İstanbul’da gerçekleşen görüşmelere ilişkin Rus tarafından dikkat çeken açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “İstanbul’daki görüşmelerin sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna “Dün İstanbul’da yapılan görüşmelerin sonuçlarını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz” yanıtını verdi.

Rusya'dan İstanbul'daki görüşmelerle ilgili önemli açıklama! "Sonuçlarını..."

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken iki ülke arasında İstanbul'da gerçekleşen müzakere görüşmelerinin de yankıları sürüyor. Son olarak Rusya'dan görüşmelere ve görüşmelerin sonuçlarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Söz konusu açıklamayı Afganistan’a komşu ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı için Çin’de bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptı.

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RUSYA İÇİN İSTANBUL'DAKİ GÖRÜŞMELERİN SONUÇLARI NASIL OLDU?

Gazetecilerin, “Ukrayna tarafıyla İstanbul’da yapılan görüşmelerin sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Lavrov, “Dün İstanbul’da yapılan görüşmelerin sonuçlarını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Bu henüz nihai sonuç değil. Ukraynalı müzakerecilerin, nükleer dışı statü ve NATO çerçevesi dışında güvenliğini sağlama gereğinin teyit etmesini Ukraynalı meslektaşlarımızın meseleleri anlamaları açısından önemli bir ilerleme olarak görüyorum” dedi.

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve diğer bakanlar ile yaptığı görüşmelere dair izlenimlerinin sorulduğu Lavrov, “İzlenimler olumluydu. Katılımcı ülkelerin temsilcileriyle bugün yapılan tüm görüşmelerde, Afganistan’ın komşuları, uluslararası arenada gelişmelere dair yaklaşımlarımız görüldü ve onaylandı. Yeni bir gerçeklik oluşuyor. Tek kutuplu dünya geri dönülemez bir şekilde geçmişte kaldı ve çok kutuplu bir dünya ortaya çıkıyor. Bu objektif bir süreçtir. Onu durdurmak imkansız. Bu gerçekliği de birden fazla güç yönetecek. Bugün dünya ekonomisi ve siyaseti üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olan tüm kilit devletler arasında müzakere etmek gerekli olacaktır. Bu dünyadaki hiç kimse küçük bir oyuncu olarak görülmemelidir. Hepsi eşit ve egemendir” dedi.

RUSYA'NIN DOST ÜLKELER LİSTESİ VAR MI?

Bir gazetecinin, “Rusya’nın hasım listesi var. Dost ülkeler listesi var mı?” sorusuna da kısaca cevap veren Lavrov, “Bu listede yer almayan diğer tüm ülkeler bize dost olan ülkelerdir” diye cevapladı.

Rusya’nın, Ukrayna’da başkent Kiev ve Çernihiv gibi bölgelere saldırmama kararına karşın ABD Başkanı Joe Biden’ın, “Eylemlerini görene kadar herhangi bir şey söyleyemem. Dediklerini yapacaklar mı göreceğiz” sözleri ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın, “Rusya’nın sözleri ve eylemleri arasında fark var” açıklamasına cevap veren Lavrov, “Sözleri eylemlerinden farklı olanlardan bahsedecek olursak, ABD’nin bir şey söylediği ve tamamen farklı bir şey yaptığı şu anda çok sayıda örnek vermek bile istemiyorum” dedi. (İHA)

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