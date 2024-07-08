HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ölüm saçtı! Çocuk hastanesi bu hale geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ölüm saçtı! Çocuk hastanesi bu hale geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

08.07.2024 14:46
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Düğün salonu önündeki tekmeli, yumruklu kavga kamerada

Düğün salonu önündeki tekmeli, yumruklu kavga kamerada

Fransız polisi aşırı sağ karşıtlarına biber gazıyla müdahale etti

Fransız polisi aşırı sağ karşıtlarına biber gazıyla müdahale etti

Çöp evini temizletmeyip polisi bıçakladı, 'Peygamberim' deyince hastaneye yatırıldı

Çöp evini temizletmeyip polisi bıçakladı, 'Peygamberim' deyince hastaneye yatırıldı

İçerik devam ediyor
Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
08.07.2024 14:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukrayna'ya yoğun füze saldırısında bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'e düzenlenen füze saldırılarında bir çocuk hastanesinin zarar gördüğünü bildirirken, 17 kişinin öldüğü 56 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yoğun füze saldırısı düzenlediğini belirterek, Kiev'in yanı sıra Dnipro, Kriviy Rig, Slovyansk ve Kramatorsk kentlerinin 40'tan fazla çeşitli füzeyle hedef alındığını aktardı.

AW242381_01

ÇOCUK HASTANESİ ZARAR GÖRDÜ

Saldırılarda evlerin, altyapının ve başkentteki çocuk hastanesinin zarar gördüğü bilgisini paylaşan Zelenskiy, saldırılara maruz kalan yerlerde tüm acil servislerin görev yaptığını ifade etti.

AW242381_02

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de hava savunma sisteminin çalıştığına dikkati çekerek, Rus saldırıları sonucunda başkentin çeşitli ilçelerine füze parçalarının düştüğünü belirtti.

AW242381_03

Füze parçalarının düştüğü Solomen, Golosiyiv, Darnitsa ve Svyatoşin ilçelerinde bazı binaların ve araçların hasara uğradığını aktaran Popko, Şevçenko ilçesinde ise çocuk hastanesinin hasar gördüğünü kaydetti.

AW242381_04

SALDIRILARDA 17 KİŞİ ÖLDÜ

Popko, başkentteki saldırıda en 7 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

AW242381_05

Öte yandan Kriviy Rig Kenti Savunma Konseyi Başkanı Oleksandr Vilkul da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın kente düzenlediği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin yaralandığını ifade etti.

AW242381_06

AW242381_07

AW242381_08

AW242381_09

AW242381_10

(AA)

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gizli NATO üssü turizme açılıyor!Gizli NATO üssü turizme açılıyor!
Kendi mezarının başında dua etti, davul zurna da çaldırttıKendi mezarının başında dua etti, davul zurna da çaldırttı
Dünyanın en tehlikeli patojeni: Her yıl yarım milyon insanın ölümüne sebep oluyor!Dünyanın en tehlikeli patojeni: Her yıl yarım milyon insanın ölümüne sebep oluyor!
Anahtar Kelimeler:
Kiev Rusya Ukrayna füze saldırı
En Çok Okunan Haberler
36 yıl sonra bir dönem sona erdi! Aydın Doğan medyadan tamamen çekildi

36 yıl sonra bir dönem sona erdi! Aydın Doğan medyadan tamamen çekildi

ATM'lere yeni işlem menüsü geldi!

ATM'lere yeni işlem menüsü geldi!

Suriyeli, Suriyeliyi Türkiye’de dolandırdı!

Suriyeli, Suriyeliyi Türkiye’de dolandırdı!

Türkiye’de yeni salgın alarmı! En çok çocukları etkiliyor

Türkiye’de yeni salgın alarmı! En çok çocukları etkiliyor

Diplomasını almaya 'bozkurt' işaretiyle çıktı!

Diplomasını almaya 'bozkurt' işaretiyle çıktı!

Motoruyla gürültü yapan sürücüye unutamayacağı bir ceza verildi!

Motoruyla gürültü yapan sürücüye unutamayacağı bir ceza verildi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.