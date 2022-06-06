Rusya-Ukrayna savaşında 3 aylık süre geride kaldı! Tümgeneral Roman Kutuzov öldürüldü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri müdahalede 3 aylık süre geride kaldı. Bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ederken Putin'in generallerinden Tümgeneral Roman Kutuzov'un öldürüldüğü açıklandı.

FOTOĞRAF YAYINLANDI

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya'nın üst düzey kayıplarına bir yenisi daha ekledi. Ukrayna, Tümgeneral Roman Kutuzov olduğunu iddia eden bir fotoğraf yayınlayarak, generalin Ukrayna'nın doğusunda öldürüldüğünü bildirdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Tümgeneralin nerede ve ne zaman öldürüldüğü bilinmezken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

10 RUS GENERAL ÖLDÜRÜLDÜ

ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) Başkanı Korgeneral Scott Berrier, Ukrayna'nın Rusya ile devam çatışmalarında 10 Rus generalini öldürdüğünü ifade etmişti.

Kaynak: İHA

