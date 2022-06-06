HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya-Ukrayna savaşında 3 aylık süre geride kaldı! Tümgeneral Roman Kutuzov öldürüldü

Rusya-Ukrayna savaşında 3 aylık süre geride kaldı! Tümgeneral Roman Kutuzov öldürüldü

06.06.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ederken bölgeden sıcak bir haber geldi. Putin'in generallerinden Tümgeneral Roman Kutuzov'un öldürüldüğü belirtildi. Kutuzov'un nerede ve ne zaman öldürüldüğü bilinmezken Rusya'dan henüz bir resmi açıklama gelmedi.

Rusya-Ukrayna savaşında 3 aylık süre geride kaldı! Tümgeneral Roman Kutuzov öldürüldü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri müdahalede 3 aylık süre geride kaldı. Bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ederken Putin'in generallerinden Tümgeneral Roman Kutuzov'un öldürüldüğü açıklandı.

FOTOĞRAF YAYINLANDI

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya'nın üst düzey kayıplarına bir yenisi daha ekledi. Ukrayna, Tümgeneral Roman Kutuzov olduğunu iddia eden bir fotoğraf yayınlayarak, generalin Ukrayna'nın doğusunda öldürüldüğünü bildirdi.

Son dakika: Putin'in 'sağ kolu' Rus general Andrey Sukhovetsky Ukrayna'da öldürüldü! Putin'in 'sağ kolu' Rus general Andrey Sukhovetsky Ukrayna'da öldürüldü!

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Tümgeneralin nerede ve ne zaman öldürüldüğü bilinmezken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

10 RUS GENERAL ÖLDÜRÜLDÜ

ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) Başkanı Korgeneral Scott Berrier, Ukrayna'nın Rusya ile devam çatışmalarında 10 Rus generalini öldürdüğünü ifade etmişti.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiltere Başbakanı Boris Johnson için bu akşam partisinin meclis grubunda güven oylaması yapılacakİngiltere Başbakanı Boris Johnson için bu akşam partisinin meclis grubunda güven oylaması yapılacak
Suriyeliden polise tepki çeken hareket! Sosyal medyada gündem olduSuriyeliden polise tepki çeken hareket! Sosyal medyada gündem oldu
Son sözleri bunlar oldu! 'Baban beni vurdu, eve ambulans gönder'Son sözleri bunlar oldu! 'Baban beni vurdu, eve ambulans gönder'
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle!

Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle!

3600 ek gösterge tamam! Sırada EYT var...

3600 ek gösterge tamam! Sırada EYT var...

Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş

Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş

LGS’de sorulan ‘at sorusu’ sosyal medyada tartışma yarattı

LGS’de sorulan ‘at sorusu’ sosyal medyada tartışma yarattı

1170 numaralı mezardan çıkan büyük vurgun!

1170 numaralı mezardan çıkan büyük vurgun!

Korkunç olay! El ele ölüme gitmişler, aralarında Türkiye şampiyonu da var

Korkunç olay! El ele ölüme gitmişler, aralarında Türkiye şampiyonu da var

İlginizi Çekebilir

İğrenç olay! Köpeğine tecavüz ettiği anları paylaştı

İğrenç olay! Köpeğine tecavüz ettiği anları paylaştı

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Tecavüz edip hamile bıraktı! ''Ben böyle biri değildim'' dedi

Tecavüz edip hamile bıraktı! ''Ben böyle biri değildim'' dedi

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.