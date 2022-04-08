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  4. Rusya-Ukrayna savaşının yıkımını dijitalleştirecekler! Google Maps'te yer alacak

Rusya-Ukrayna savaşının yıkımını dijitalleştirecekler! Google Maps'te yer alacak

08.04.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Ukrayna İçişleri Bakanlığı açıklama yaparak Google uzmanlarıyla birlikte Ukrayna'nın yıkılan şehirlerinde Rus işgalinin sonuçlarını dijitalleştirmek için bir proje başlattı. Projenin amacı, Ukrayna’nın tahrip olan kent ve köylerini kayıt altına almak olduğu ifade edildi. Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Igor Bondarenko'ya göre Rus işgalcilerin kentlere verdiği tahribat sokak modunda Google Maps’te yer alacak.

Ukrayna ve Google Maps, savaşın yıkımını dijitalleştirmeye karar verdi. Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Igor Bondarenko dün basına yaptığı açıklamada projenin Irpin şehri ile başladığını söyledi.

İLK PANORAMİK FOTOĞRAFLARI YAYINLANACAK

Bondarenko, Rus işgalcilerin kentlere verdiği tahribatın sokak modunda Google Maps’te yer alacağını ifade etti.

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İlk sonuçların gelecek haftalarda elde edileceğini belirten Bakan yardımcısı Bondarenko, Irpin'de tahrip olan sokakların ve binaların ilk panoramik fotoğraflarının yayınlanacağı açıkladı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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