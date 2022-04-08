Rusya-Ukrayna savaşının yıkımını dijitalleştirecekler! Google Maps'te yer alacak

Ukrayna ve Google Maps, savaşın yıkımını dijitalleştirmeye karar verdi. Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Igor Bondarenko dün basına yaptığı açıklamada projenin Irpin şehri ile başladığını söyledi.

İLK PANORAMİK FOTOĞRAFLARI YAYINLANACAK

Bondarenko, Rus işgalcilerin kentlere verdiği tahribatın sokak modunda Google Maps’te yer alacağını ifade etti.

İlk sonuçların gelecek haftalarda elde edileceğini belirten Bakan yardımcısı Bondarenko, Irpin'de tahrip olan sokakların ve binaların ilk panoramik fotoğraflarının yayınlanacağı açıkladı. (DHA)

