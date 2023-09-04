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  4. Saat 08.00 itibariyle yüzde 49’u geçti! Okullarda 'uyum haftası' İstanbul'da trafikle başladı

Saat 08.00 itibariyle yüzde 49’u geçti! Okullarda 'uyum haftası' İstanbul'da trafikle başladı

04.09.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında eğitime başladı. Öğrencilerin, eğitimin ilk gününde servislerle ve velilerinin özel araçları ile okula yolculukları başlarken, İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluştu. İstanbul Cep Trafik uygulamasında ise trafik saat 08.00 itibariyle yüzde 49’u geçti.

Saat 08.00 itibariyle yüzde 49’u geçti! Okullarda 'uyum haftası' İstanbul'da trafikle başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında bugün eğitime başladı. Yapılan duyurunun ardından bir kısım öğrenci servislerle okullarına giderken, bir kısmı ise velilerin özel araçları birlikte okullara gitmeye başladı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 49'U GEÇTİ

Sabah saatlerinden itibaren yollara dökülen araçlar İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluşturdu. Haftanın da ilk iş günü olması nedeniyle trafik yüzde 49’u geçti. Topkapı Ankara istikametinde ise trafik durma noktasına geldi.

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SERVİSLER DE YOLLARA DÖKÜLDÜ

Okulların açılmasıyla birlikte servisler de yollara döküldü. Çocuğunu uyum haftasında kendi aracıyla okula götürmek isteyen veliler de servislerle birlikte yoğun trafik oluşmasına neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik okul

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