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Saçlarınız hiç olmadığı kadar gür olacak! Saçı kısa sürede gürleştiren tarif

26.04.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçlar görünüşü oldukça etkiliyor. Kimse hacimsiz ve az saça sahip olmak istemiyor. Kadınlar saçlarının gür görünmesi için çeşitli yöntemler deniyor. Saçların gür görünmesi için denenen bu yöntemler her zaman istenilen sonucu sağlamıyor. Aşağıda sizin için oluşturduğumuz tarifler ile saçlarınız çok daha gör olacak.

Saçlarınız hiç olmadığı kadar gür olacak! Saçı kısa sürede gürleştiren tarif

Gür saçlar sağlıklı ve bakımlı bir görünüş sağlıyor. Saçların görünümü tüm günü etkileyebiliyor. Çeşitli nedenlere bağlı olarak saçlar daha az ve sönük olabiliyor. Saçların gür olması çoğu zaman genetik olsa da dışarıdan gelen etkiler de saçlarınızın çok daha gür olmasını sağlayabiliyor. Saçlarınız gürleşmesi için ilk olarak yediğiniz besinlere dikkat etmeniz gerekiyor. Fındık, badem, somon, ıspanak gibi E vitamini yüksek gıdalar saçların çok daha parlak ve gür olmasını sağlıyor. Saçı gürleştiren tarifleri uygularken saçınıza fazla ısıl işlem uygulamamanız bu süreci hızlandıracaktır.

SAÇ GÜRLEŞTİREN TARİFLER

ZEYTİNYAĞI MASKESİ

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E vitamini açısından zengin olan zeytinyağı her konuda sağlık dostu. Zeytinyağını saçınıza sürüp en az 30 dakika kadar bekleyip durulayabilirsiniz. Saçlarınıza sürmediğiniz günlerde yemeklerinize ekleyerek, doğal yoldan zeytinyağını vücudunuza alabilirsiniz. Böylece baştan ayağa vücudunuza sağlık katıp saçlarınızı besleyebilirsiniz. Zeytinyağı saç gürleştirme konusunda çok başarılı bir besindir. Pek çok şampuan ve saç kreminde zeytinyağının olduğunu görünce, saçlarınıza olan etkisini anlayabilirsiniz.

MUZ VE AVOKADO

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Saçlarınızı besleyip daha da gürleştirmek için bir adet muzu ve bir adet avokadoyu ezin. Ezilen meyvelerden bir karışım oluşturun ve bu karışımı her hafta olacak şekilde saçınıza uygulayın. 15 dakika kadar saçlarda kalmasını sağlayın. Sonrasında şampuan ile yıkayın. Bu meyveler saçlarınızın ihtiyacı olan vitamini karşılayacaktır. Saçlarınız düzenli olarak vitamin aldığında ise saç telleri daha kalın ve gür olabilir.

YUMURTA VE ZEYTİNYAĞI

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Yumurta çok güçlü protein kaynaklarından biridir. Eğer yumurtayı tüketirseniz beden sağlığınız için iyi bir iş yapmış olursunuz. Kas ve kemiklerin gelişimi için faydalı olan yumurta, saç telleriniz için de etkili olacaktır. Yumurta ve zeytinyağından oluşan karışımı saçlarınıza uygulayıp 30 dakika bekleyin. Daha sonra şampuanla yıkayın. Bu maskeyi her hafta saçınıza uygulayarak haftalık protein desteğini saçlarınıza verin. Bir süre sonra saçlarınız güçlenip dökme problemi ortadan kalkacaktır. Bu maske ile ince telli saçları unutup gür saçlara kavuşabilirsiniz.

SARIMSAK YAĞI MASKESİ

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Sarımsak yağının saç gürleşmesine olan etkileri keşfedildiğinden beri şampuanlarda ve doğal maskelerde sıkça kullanılıyor. Sarımsak yağının şifasından faydalanmak için homojen bir görünüm alana kadar karıştırdığınız tüm malzemeleri saç diplerine özenle uygulamalısınız. 1 tatlı kaşığı sarımsak yağı, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 yumurta sarısı ve 1 tatlı kaşığı balı karıştırın. Saçlarınıza haftada bir kez olacak şekilde uygulayın.

ALOE VERA MASKESİ

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Aloe vera, cilt, saç derisi ve saç için faydalı bir bitkidir. Doğrudan kafa derisi ve saça uygulanması, saçın güçlenmesine ve zamanla kalınlaşarak gür görünmesine yardımcı olmaktadır. Bu faydalarından dolayı, günümüzde ticari amaçla üretilen birçok kozmetik ürününde ana bileşen olarak kullanılmaktadır. Saç derinize bir miktar saf aloe vera jeli sürün. 30 dakika bekletin ve durulayın. Bu maskeyi haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
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