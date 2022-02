Saçlarınıza en trend örgü modelleriyle yenilik getirmek ister misiniz? İşte saçları için yeni şekil arayanlara en güzel saç örme yöntemleri!

Kadınlar saçlarında değişiklik yapmayı seviyor. Bu değişiklik, bazen saç boyama bazen saç kesimi şeklinde oluyor. Ancak boyama ya da kesim her zaman yapılamıyor. Ancak isterseniz saçlarınıza her gün yeni şekiller verebilirsiniz. İşte, okulda, sporda her kombininize renk katacak örgü modellerini deneyebilirsiniz. Sizin için adım adım anlattığımız yapımı kolay en trend örgü modellerine gelin birlikte göz atalım.

CESUR BİR VİKİNG GÜZELİ OLMAYA NE DERSİNİZ?

Bu modelle aynaya baktığınızda cesur bir Viking güzeli gibi hissedeceksiniz. Yapımı oldukça basit ama görüntüsü bir o kadar sofistike olan bu model için yapmanız gerekenler:

Saçınızın üst kısmını ayırın, altta kalan yarıyı lastik tokayla toplayın.

Üstte kalan kısmı toplamda 5 parçaya ayırın.

İlk parçayı kafanızın tam tepesinde, yüzünüzü ortalayacak şekilde belirleyin.

Yanlarda kalan kısımları da sağda 2 solda 2 olmak üzere eşit parçalara ayırın.

Ayrı ayrı örmeden karışmaması için belirlediğiniz tutamları küçük lastiklerle bağlayın.

Her bir parçayı balıksırtı örün, saç kökünün bittiği yerde normal örgüye dönün.

Ayırdığınız her bir parça için aynı işlemi uygulayın.

Normal örgü yaptığınız uç kısımları salık bırakabilir ya da tepede topuz haline getirerek tel toka yardımıyla sabitleyebilirsiniz.

İşlemleri tamamladıktan sonra alt kısmın lastiğini çözün, salık kalan kısmı iri maşa yapabilir ya da düzleştirebilirsiniz.

ROMANTİK ÖRGÜLER

Uzun saçlarınızda bu örgü stili ile romantik bir genç kıza dönüşeceksiniz. Oldukça basit bir dokunuşla havanızı değiştirecek bu modele bayılacaksınız!

Saçlarınızın ön kısmından iki küçük tutam ayırın.

Saçınızın geri kalan kısmını karışmaması için lastik toka yardımıyla arkadan bağlayın.

Ön kısımda ayırdığınız tutamları ayrı ayrı saçınızın ucuna kadar örün.

Örgülerinizi sabitlemek için boncuklu toka ya da renkli küçük lastik toka kullanabilirsiniz.

Son olarak arkada bağladığınız saçlarınızı serbest bırakarak düzleştirin.