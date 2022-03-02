Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne açıklayacak? Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bakan Koca saat kaçta açıklama yapacak? 2 Mart 2022 Çarşamba

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bu açıklama sosyal medyada maske zorunluluğunun kaldırılacağı yönünde yorumlandı. Bilim Kurulu Toplantısı 2 Mart 2022 Çarşamba (bugün) yapılacak. Peki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne açıklayacak? Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bakan Koca saat kaçta açıklama yapacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA NE AÇIKLAYACAK? 2 MART 2022 ÇARŞAMBA

Sağlık Bakanı Fahrettin koca dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00’DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere."

Bakan Koca'nın bu açıklaması sosyal medyada bazı yasakların gevşetileceği ya da maske zorunluluğunun kaldırılacağı şeklinde yorumlandı.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu 2 Mart Çarşamba (bugün) salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak.

BAKAN KOCA SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK? 2 MART 2022 ÇARŞAMBA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından açıklamalarda bulunacak.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce Kabine toplantısının ardından açıklamada bulunmuş ve yeni koronavirüs tedbirleri ile ilgili soruya bu 23 Şubat Çarşamba gününü işaret ederek "Gelecek hafta çarşamba günü mücadeleyi ve geldiğimiz noktayı, bundan sonra ne olacağını anlatacağımız bir basın toplantısı yapacağız. Bugüne kadar geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne yapılması gerektiğini daha net anlatan bir dönem olacak. Maske ve benzeri tedbirler ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak. Maskeyi nerede daha önemle takmamız gerektiğini anlatacağım" yanıtını vermişti.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 117 Covid-19 testi yapıldı, 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.



