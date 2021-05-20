Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu

20 Mayıs 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 41 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 989 bin 787'ye yükseldi.

İŞTE 20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

BAKAN KOCA: VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞÜN DEVAM EDECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında, "Kapanma döneminden sonra ilk Bilim Kurulu toplantısını yaptık. Bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayısı 10 binin altına indi. Özellikle kapanma dönemi sonrası bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü. Bu düşüşün bundan sonra da devam edeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

İŞTE 19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (19 Mayıs) koronavirüs nedeniyle 233 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı 11 bin 553 olarak açıklanmıştı.



