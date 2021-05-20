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Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu

20.05.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 207 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 9 bin 385 oldu. Vaka sayısı 2,5 ay sonra 10 binin altına düştü. İşte Türkiye'nin 20 Mayıs koronavirüs tablosu...

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu

20 Mayıs 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 41 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 989 bin 787'ye yükseldi.

İŞTE 20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

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Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarSon Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

BAKAN KOCA: VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞÜN DEVAM EDECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında, "Kapanma döneminden sonra ilk Bilim Kurulu toplantısını yaptık. Bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayısı 10 binin altına indi. Özellikle kapanma dönemi sonrası bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü. Bu düşüşün bundan sonra da devam edeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

İŞTE 19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (19 Mayıs) koronavirüs nedeniyle 233 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı 11 bin 553 olarak açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Fahrettin Koca

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