Sağlık Bakanlığı'na 35 bin personel ataması yapılacak! 'Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi' diyen Bakan Koca detayları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi açılışında konuştu. Erdoğan açıklamasında Sağlık Bakanlığı'na önümüzdeki ay 35 bin personelin atamasının yapılacağını ifade etti.

"İNSAN KAYNAĞIMIZI GÜÇLENDİRDİK"

Erdoğan açıklamasında şunları ifade etti:

"Mesleki eğitimi ayağa kaldırdık. Sağlıkta şehirlerimizin tamamını en modern sağlık hizmetine kavuşturduk. 310 bini doktor olmak üzere 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla insan kaynağımızı güçlendirdik. Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz."

BAKAN KOCA DETAYLARI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada atamanın detaylarını paylaştı.

Bakan Koca şunları aktardı:

"35.000 Kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15.000’i hemşire, 8.000’i sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35.000 yeni çalışma arkadaşı geliyor."

35.000 Kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15.000’i hemşire, 8.000’i sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35.000 yeni çalışma arkadaşı geliyor. pic.twitter.com/5oHh46aRZU — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 27, 2024







