Sağlık ocağı tahlil sonuçları öğrenme: Aile hekimliği tahlil sonuçları nasıl öğrenilir?

Hastanelerde ve sağlık ocaklarında yapılan tüm testler, tahliller ve tetkikler en fazla 10 ya da 15 gün içinde sonuçlanır. Gün sayısındaki değişiklikler tahlilin, testin ya da tetkikin türüne ve yapılan hastanenin ya da sağlık ocağının yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Sonuçlar belli olduğu anda kişilerin e-Nabız sistemlerinde görülebilir. Kişiler sağlık bilgilerine kimlik numaraları ve kişiye özel şifreleri ile e-Devlet üzerinden ya da direkt olarak e-Nabız sistemine giriş yapılarak ulaşılabilir.

Aile hekimliği tahlil sonuçları nasıl öğrenilir?

Sağlık ocağında aile hekimi tarafından yapılan testler, tahliller ya da tetkikler e-Nabız sisteminde yer alır. Yazılan reçeteler, kullanılması önerilen ilaçlar da bu sistem üzerinde görülebilir. Sağlık ocağı tahlil sonuçları öğrenme işlemi için de e-Nabız sistemi kullanılır.

Sağlık ocağı tahlil sonuçları ya da aile hekimi kan tahlili sonuçları e-Nabız üzerinden detayı olarak incelenebilir. Aile hekiminin koyduğu teşhis ya da yönlendirdiği birim de e-Nabız'da detaylı olarak görünmektedir. T.C. kimlik numarası ve kişiye özel şifre ile sisteme giriş yaparak tüm bilgileri görebilmek mümkündür. Sağlık ocağında yapılan her işlem, tahlil ve teşhis e-Devlet üzerinden giriş de yapılabilen e-Nabız sisteminde yer alır. Herhangi bir tahlilin sonucu çıktığı anda sistemde görünür olur.

Aile hekimi kan tahlili sonuçları nasıl öğrenilir?

Aile hekimi kan tahlili sonuçları ya da sağlık ocağı tahlil sonuçları yine e-Nabız üzerinden öğrenilir. Yirmi dört saat içinde sonuçları çıkan kan tahlilleri de e-Nnabız hesabından görülebilir. Kan tahlilinin sonucu çıktığı anda e-Nabız sistemindeki "Tahlillerim" ve "Sonuçlarım" kısımlarından tahlil sonuçlarına direkt olarak ulaşabilir aynı zamanda PDF olarak indirebilirsiniz.

Aile hekimi kan tahlili sonuçları için tahlil yapılan sağlık ocağına ve aile hekimine giderek de öğrenilebilir. Ancak böyle bir vakti olmayan ve daha hızlı bir şekilde sonuçlarına ulaşmak isteyen kişiler e-Nabız uygulamasını ya da internet sitesini kullanabilir. T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yaparak tüm tahlillere ve radyolojik görüntülere buradan ulaşabilirler.

Sağlık ocağında yapılan tahliller e-Nabıza düşer mi?

Aile hekimi tarafından sağlık ocağında ya da hastanede yapılan tüm tahlillerin sonuçları çıktığı anda e-Nabız ekranında görünür. Ancak testlerin türüne, tetkikin türüne, tahlil sebebine göre sonuçların çıkma aralığı değişiklik gösterebilir. Kan tahlili eğer öğleden önce verildiyse ya aynı günün akşamına ya da ertesi güne tahlil sonuçları çıkarak e-Nabız hesabına yansır. Eğer tahliller cuma günü yapıldıysa pazartesiye kadar beklemek gerekir. Kan tahlilinin sonucu çoğunlukla 2 iş günü içinde e-Nabız sistemine düşer. Farklı bir tarih belirtilmediyse ve sonuçlar 2 iş günü içerisinde sisteme düşmediyse tahlilin yapıldığı sağlık ocağı ile iletişime geçilmelidir.

İdrar tahlilinin sonuçlanma süresi de iki gündür ve idrar tahlili de yine e-Nabız sistemine düşer. Mikroskopi tahlilleriyse genellikle 3 iş günü içinde e-Nabız ekranına düşer. Düşmediği takdirde tahlillin yapıldığı yer ile iletişime geçilmelidir. Radyoloji tetkiklerinin sonuçları 4 iş günüdür. Patoloji sonuçları ise anormal bir durum söz konusu değil ise bir hafta içinde çıkar ve e-Nabız sisteminde görünür.



