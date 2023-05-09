HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sağlıklı sanılıyor ama kolesterol seviyelerini mahvediyor! Kardiyolog riske karşı uyardı

Sağlıklı sanılıyor ama kolesterol seviyelerini mahvediyor! Kardiyolog riske karşı uyardı

09.05.2023 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinsice ilerleyen ve birçok kişinin hasta olduğunu fark ettirmeyen kolesterol, kalp krizi ve felç gibi çok ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Kolesterolün oluşmasına yol açan en önemli etkenlerin yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam olduğu biliniyor. Bir kardiyolog kolesterol riskini artıran sağlıklı olduğunu düşündüğümüz o gıda hakkında uyarılarda bulundu.

Sağlıklı sanılıyor ama kolesterol seviyelerini mahvediyor! Kardiyolog riske karşı uyardı

Sağlıklı beslenme için meyve ve sebzelerin yanı sıra bakliyatlara, bitki bazlı yağlara da ihtiyaç duyuyoruz. Sağlıklı yağlar denildiğinde ilk akla gelen yağlardan olan hindistan cevizi yağının birçok farklı kullanım alanı bulunuyor. Yiyeceklere ve içeceklere özel aroma katan hindistan cevizi yağı sağlıklı beslenmeye özen gösteren kişilerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak bir kardiyolog, bitki bazlı işlenmiş gıdaların genellikle kolesterol seviyelerini yükseltebilen hindistan cevizi yağı içerdiğini söyledi.

BU YAĞI KULLANANLARIN KOLESTEROLÜNÜN DAHA YÜKSEK OLDUĞU GÖZLEMLENDİ

Yeni Proje - 2023-05-09T170255.462

Hindistan cevizi yağının, doymuş yağ oranı tereyağından daha yüksektir, bu da onu kalbiniz için daha az sağlıklı bir seçim haline getirebilir. Dr. Harmony Reynolds, vegan işlenmiş gıdalarda yaygın olarak kullanılan bir bileşen olan hindistan cevizi yağını daha fazla tüketen hastalarında bir model fark ettiğini söyledi. Insider'a, "Hastalara bunu sormayı öğrendim çünkü hindistan cevizi yağı içeren yiyecekler sundukları için LDL kolesterolü yükselen birden fazla hasta görüyordum" dedi.

ZEYTİNYAĞI DAHA SAĞLIKLI BİR SEÇİM OLABİLİR

Yeni Proje - 2023-05-09T170341.203

Genel olarak, Cleveland Clinic'e göre, diyetinizde idareli kullanılmalıdır. Araştırmalar, zeytinyağının daha sağlıklı bir seçim olduğunu ve bazı kanıtlarla birlikte kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

KANSER VE KALP HASTALIĞI RİSKİNE DİKKAT

Hindistan cevizi yağı içeren vegan yiyeceklerin birçoğu da ultra-işlenmiştir, yani tuz, şeker ve yağ gibi katkı maddeleri içerirler ve genellikle daha az besin ve lif içerirler. Araştırmalar, çok fazla işlenmiş gıda yemenin kalp hastalığı ve kanser gibi hastalık riskini artırabileceğini gösteriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Nöroloji Derneği, inme konusunda halkı bilgilendirecekTürk Nöroloji Derneği, inme konusunda halkı bilgilendirecek
Sakarya'da tehlikeli gerginlik: Namaz sonrası 2 ev ateşe verildiSakarya'da tehlikeli gerginlik: Namaz sonrası 2 ev ateşe verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Provokasyon çıkarıp, şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlarCumhurbaşkanı Erdoğan: Provokasyon çıkarıp, şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar
Anahtar Kelimeler:
hindistan cevizi yağı Hindistan cevizi zeytinyağı kolesterol felç kalp krizi Kardiyolog risk zarar

En Çok Okunan Haberler

Kamu işçileri zam oranı belli oldu!

Kamu işçileri zam oranı belli oldu!

Kamu işçisi sonrası sıra memur ve emekliye zamda!

Kamu işçisi sonrası sıra memur ve emekliye zamda!

Erzurum mitingindeki olaylara karışmıştı! Derhal harekete geçildi

Erzurum mitingindeki olaylara karışmıştı! Derhal harekete geçildi

Akşener o pankarta ateş püskürdü: Ayıptır, ahlaksızlıktır!

Akşener o pankarta ateş püskürdü: Ayıptır, ahlaksızlıktır!

Sokak ortasında başından vurdu! Kan donduran cinayet anı kamerada

Sokak ortasında başından vurdu! Kan donduran cinayet anı kamerada

Polise yumruk attı, ortalık bir anda karıştı! O anlar kamerada

Polise yumruk attı, ortalık bir anda karıştı! O anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Doğumda skandal! Acılı aileden şoke eden iddia: Doktorlar dikti

Doğumda skandal! Acılı aileden şoke eden iddia: Doktorlar dikti

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Futbol oynarken direğe kafasını çarpınca hayatını kaybetti

Futbol oynarken direğe kafasını çarpınca hayatını kaybetti

Bulaşık yıkamaktan bıktı! Eve tabldot sistemini getirdi

Bulaşık yıkamaktan bıktı! Eve tabldot sistemini getirdi

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.