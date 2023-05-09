Sağlıklı sanılıyor ama kolesterol seviyelerini mahvediyor! Kardiyolog riske karşı uyardı

Sağlıklı beslenme için meyve ve sebzelerin yanı sıra bakliyatlara, bitki bazlı yağlara da ihtiyaç duyuyoruz. Sağlıklı yağlar denildiğinde ilk akla gelen yağlardan olan hindistan cevizi yağının birçok farklı kullanım alanı bulunuyor. Yiyeceklere ve içeceklere özel aroma katan hindistan cevizi yağı sağlıklı beslenmeye özen gösteren kişilerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak bir kardiyolog, bitki bazlı işlenmiş gıdaların genellikle kolesterol seviyelerini yükseltebilen hindistan cevizi yağı içerdiğini söyledi.

BU YAĞI KULLANANLARIN KOLESTEROLÜNÜN DAHA YÜKSEK OLDUĞU GÖZLEMLENDİ

Hindistan cevizi yağının, doymuş yağ oranı tereyağından daha yüksektir, bu da onu kalbiniz için daha az sağlıklı bir seçim haline getirebilir. Dr. Harmony Reynolds, vegan işlenmiş gıdalarda yaygın olarak kullanılan bir bileşen olan hindistan cevizi yağını daha fazla tüketen hastalarında bir model fark ettiğini söyledi. Insider'a, "Hastalara bunu sormayı öğrendim çünkü hindistan cevizi yağı içeren yiyecekler sundukları için LDL kolesterolü yükselen birden fazla hasta görüyordum" dedi.

ZEYTİNYAĞI DAHA SAĞLIKLI BİR SEÇİM OLABİLİR

Genel olarak, Cleveland Clinic'e göre, diyetinizde idareli kullanılmalıdır. Araştırmalar, zeytinyağının daha sağlıklı bir seçim olduğunu ve bazı kanıtlarla birlikte kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

KANSER VE KALP HASTALIĞI RİSKİNE DİKKAT

Hindistan cevizi yağı içeren vegan yiyeceklerin birçoğu da ultra-işlenmiştir, yani tuz, şeker ve yağ gibi katkı maddeleri içerirler ve genellikle daha az besin ve lif içerirler. Araştırmalar, çok fazla işlenmiş gıda yemenin kalp hastalığı ve kanser gibi hastalık riskini artırabileceğini gösteriyor.



