Sakın çöpe atmayın! Magnezyum deposunun faydaları duyanları şaşırtıyor

Soğan kabuğu, yüksek oranda C ve E vitaminleri, magnezyum, potasyum ve demir içeriyor. Genellikle çöpe atılan soğan kabuklarının böbrek, metabolizma, kan şekeri, enfeksiyon için şaşırtıcı faydaları bulunuyor. Belirli hastalıkları bulunan kişilerin bitki bakımında da kullanılan soğan kabuğu suyunu içmeden önce doktora danışması gerekiyor.

SOĞAN KABUĞU FAYDALARI

ENFEKSİYONU GEÇİRİR

Soğan kabuğunun bir mucize etkisi de enfeksiyon giderici olmasıdır. Solunum yolu enfeksiyonu yahut idrar yolu enfeksiyonu yaşadığınızda, soğanın kabuklarından şifa bulabileceğinizi hatırlayabilirsiniz. Soğan kabuğu vücudu temizleyen ve yenileyen bir maddedir. Vücudunuzun daha temiz ve sağlıklı olmasını sağlar. Soğan kabuğu içmenin faydaları arasında olan vücudu temizleyici özelliği sayesinde hem mevcut enfeksiyonel rahatsızlıklarınızı giderebilir hem de hastalıklara karşı önlem alabilirsiniz.

BÖBREKLERİ TEMİZLER

Vücuda zarar verecek tüm atıkların atılmasını sağlayarak bedeninizi ferah tutar.

Böbrek taşı ya da kumunun oluşmasını engeller.

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Soğan kabuğu kan basıncını dengede tutma özelliğindedir. Kan basıncı dengelendiğinde kan şekeri de ideal seviyede olacaktır. Kan şekeri dengede olduğunda ise kişi daha az acıkma hissinde olacaktır. Soğan kabuğu ile kan şekeri kontrol altına alınır.

HÜCRE YENİLER

Hücre onarıcı etkiye sahip olan soğan kabuğu yara ve sivilcelerin hemen iyileşmesini sağlar. Antioksidan etkisini gösterip cilt problemlerine neden olan faktörleri ortadan kaldırır ve daha sağlıklı bir cildin oluşmasını sağlar. Ufak yara ve kesikler için soğan kabuğundan faydalanabilirsiniz. Soğan kabuğunun cilde faydaları sayesinde cilt lekelerinizi azaltarak daha pürüzsüz bir görünüm de elde edebilirsiniz.

BİTKİLERİ CANLANDIRIR

Soğan kabuğunda bolca vitamin bulunur. Bu vitaminler sadece insanlar için değil aynı zamanda bitkiler için de etkilidir. Soğan kabuğu suyunun faydaları nelerdir diye merak ediyorsanız bitkiler üzerindeki canlandırıcı etkisini birebir gözlemleyebilirsiniz.

Eğer soğan kabuğu suyu ile çiçeklerinize bakım yaparsanız, çiçekleriniz daha sağlıklı ve canlı görünecektir. Böceklerin oluşmasını da yine soğan kabuğu ile önleyebilirsiniz.

SOĞAN KABUĞU NASIL KAYNATILIR?

Biriktirdiğiniz soğan kabuklarını cam bir kavanoza koyun. Çayınıza koyacağınız kadar soğan kabuğunu kavanozdan alıp kâseye yerleştirin ve üstüne kaynamış su ekleyin. Kâsenin üzerini kapatıp 15 dakika bekleyin. Bu sürede soğan kabukları suyu emecek. 15 dakika sonra çayınızı süzdükten sonra içebilirsiniz.

SOĞAN KABUĞU NASIL DEMLENİR?

2 avuç kadar soğan kabuğunu bir tencereye ya da derin bir kaba dökün. Soğan kabuklarının üzerine 1 litre kadar kaynamış suyu ilave edin. Kullanılan kabın kapağını kapatın ve 10 dakika kadar demlenmesini sağlayın.

