Samsun'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, silahlı kavga sonucu bir kişi yaralandı.

Kadifekale Mahallesi Yayla Sokak'ta İsa Ö. (18) ile henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelilerden biri tabancayla ateş ederek İsa Ö'yü yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsa Ö, tedavi altına alındı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

