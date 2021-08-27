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  4. Şanlıurfa'da hastane bahçelerindeki şüpheli çantalar paniğe yol açtı

Şanlıurfa'da hastane bahçelerindeki şüpheli çantalar paniğe yol açtı

27.08.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da hastanede bahçelerinde unutulan çantalar paniğe yol açtı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki şüpheli çanta paniği nedeniyle acil servis girişi boşaltılırken biri fünye ile patlatılan çantalardan kirli elbiseler çıktı.

Şanlıurfa'da hastane bahçelerindeki şüpheli çantalar paniğe yol açtı

Viranşehir Devlet Hastanesi’nin bahçesinde sabah saatlerinde sahipsiz çantayı görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen polisler, bahçede güvenlik önlemleri aldı, acildeki hasta ve vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Çağrılan bomba imha uzmanı, şüpheli çantayı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Çantanın içinden kirli elbise ve çamaşır çıktı.

ACİL SERVİS GİRİŞİ BOŞALTILDI

Ayrıca, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de şüpheli çanta paniği yaşandı. Hastanenin Acil Servis Polikliniği önüne bırakılan 2 şüpheli çanta, polis ekiplerinin dikkatini çekti. Bir süre çanta sahibinin gelmesini bekleyen ekipler, acil girişini boşaltarak vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yerine çağrılan uzman ekiplerin çantalarda yaptıkları incelemede kirli elbise çıktı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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