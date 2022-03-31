HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Şanlıurfa, Hatay ve Manisa iftar vakti ne zaman? Hatay, Manisa ve Şanlıurfa sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri

Şanlıurfa, Hatay ve Manisa iftar vakti ne zaman? Hatay, Manisa ve Şanlıurfa sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri

31.03.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı yaklaşırken Şanlıurfa, Hatay ve Manisa'nın iftar ve sahur vakitlerinin ne zaman olduğu merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre iftar, imsak ve sahur saatleri de belli oldu. Peki Şanlıurfa, Hatay ve Manisa iftar vakti ne zaman? Şanlıurfa, Hatay ve Manisa sahur vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri...

Şanlıurfa, Hatay ve Manisa iftar vakti ne zaman? Hatay, Manisa ve Şanlıurfa sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri

Ramazan ayı yaklaşırken Şanlıurfa, Hatay ve Manisa'da ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi yayınlandı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde idrak edilecek. Peki Şanlıurfa, Hatay ve Manisa iftar vakti ne zaman?

ŞANLIURFA, HATAY VE MANİSA İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

Şanlıurfa, Hatay ve Manisa'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapılırken, son iftar ise 1 Mayıs'ta yapılacak.

ŞANLIURFA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

HATAY 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

MANİSA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:

ramaza


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas, Diyarbakır ve Erzurum iftar vakti ne zaman? Sivas, Diyarbakır ve Erzurum iftar vakti ne zaman?
İYİ Parti'de 'A Takımı' değişti! Akşener'den flaş karar...İYİ Parti'de 'A Takımı' değişti! Akşener'den flaş karar...
Ukrayna'dan flaş açıklama: Referanduma gideceğizUkrayna'dan flaş açıklama: Referanduma gideceğiz
Anahtar Kelimeler:
Manisa Hatay Şanlıurfa Ramazan iftar

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için canlı yayında dikkat çeken sözler!

Asgari ücret zammı için canlı yayında dikkat çeken sözler!

Eteğinin boyu olay oldu! Dudağına da yorum yağdı

Eteğinin boyu olay oldu! Dudağına da yorum yağdı

Dünyaya böyle duyurdular! 'Rus ordusu hazırlıklara başladı'

Dünyaya böyle duyurdular! 'Rus ordusu hazırlıklara başladı'

Türkiye'yi bugün etkisi altına alacak! 'Bu dönemlerde ölümlerde artış olduğunu gözlemledik'

Türkiye'yi bugün etkisi altına alacak! 'Bu dönemlerde ölümlerde artış olduğunu gözlemledik'

Abramoviç Ankara’da gizlice tedavi edildi!

Abramoviç Ankara’da gizlice tedavi edildi!

Öyle bir şey yaptı ki... Cinsel organı önce siyaha döndü sonrası korkunç

Öyle bir şey yaptı ki... Cinsel organı önce siyaha döndü sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

Görenler şoke oldu! İki başlı, üç kollu doğan bebek...

Görenler şoke oldu! İki başlı, üç kollu doğan bebek...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Cinsel ilişki oyuncağı sıkışınca hastaneye zor yetişti

Cinsel ilişki oyuncağı sıkışınca hastaneye zor yetişti

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.