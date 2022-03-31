Şanlıurfa, Hatay ve Manisa iftar vakti ne zaman? Hatay, Manisa ve Şanlıurfa sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri

Ramazan ayı yaklaşırken Şanlıurfa, Hatay ve Manisa'da ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi yayınlandı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde idrak edilecek. Peki Şanlıurfa, Hatay ve Manisa iftar vakti ne zaman?

ŞANLIURFA, HATAY VE MANİSA İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

Şanlıurfa, Hatay ve Manisa'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapılırken, son iftar ise 1 Mayıs'ta yapılacak.

ŞANLIURFA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

HATAY 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

MANİSA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:







