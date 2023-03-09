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Saplantılı aşık Kadınlar Günü'nde eski sevgilisini katletti! Korkunç detaylar "Miray" diye seslenip...

09.03.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üsküdar'da Dünya Kadınlar Günü'nde kan donduran bir kadın cinayeti meydana geldi. 28 yaşındaki Miray Atmaca, ayrıldığı sevgilisi İbrahim İçin tarafından silahlı vurularak vahşice katledildi. Cani eski sevgiliyse cinayetin ardından intihar etti. Polis, konuyla ilgili çalışma başlattı. Miray Atmaca'nın cenazesi ise Üsküdar İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan namazdan sonra toprağa verildi.

Saplantılı aşık Kadınlar Günü'nde eski sevgilisini katletti! Korkunç detaylar "Miray" diye seslenip...

Dehşete düşüren kadın cinayeti, Dünya Kadınlar Günü olan 8 Mart sabahı Üsküdar Acıbadem'de meydana geldi. İddiaya göre, turizmci olan 28 yaşındaki Miray Atmaca sabah 08.00 sularında evinin olduğu binaya girdi. Ancak genç kadının peşinden de yaklaşık 1 sene önce ayrıldığı eski sevgilisi 27 yaşındaki İbrahim İçin binaya girdi. Vahşet ise bunun ardından yaşandı.

ARKASINDAN GELİP KATLETTİ! SONRA DA İNTİHAR ETTİ

İçin, genç kadının arkasından "Miray" diye seslendi ve genç kadının başına doğru tabancayla ateş etti. Miray Atmaca kanlar içerisinde yere yığıldı. Bunun ardından İbrahim İçin de tabancayı kendi şakağına dayayıp tetiğe bastı. Miray Atmaca ve Atmaca'yı öldürdükten sonra intihar eden eski sevgilisi İbrahim İçin olay yerinde hayatını kaybetti.

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ŞİKAYETÇİ OLMUŞ! UZAKLAŞTIRMA KARARI ALINMIŞ

Olayın ardından ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Atmaca ve İçin'in ailelerine ulaşılırken görüşmelerde Atmaca ve İçin'in 3 sene önce Antalya'da seyahat esnasında tanışıp sevgili olduğu öğrenildi. İzmir'de yaşadığı iddia edilen İçin ile Atmaca'nın geçen sene aralarında çıkan sorunlar sebebiyle Atmaca'nın sevgilisinden ayrılma kararı aldığı ortaya çıktı.

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Bunun ardından İçin'in ayrılığı kabullenemediği öne sürüldü ve İçin'in bu süreç boyunca genç kadını devamlı olarak rahatsız ettiği iddia edildi. Atmaca ve İçin en son 9 Aralık'ta bir sorun yaşadı. Bunun üzerine Atmaca da olaya dair şikayetçi oldu ve İçin hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı alındı. Fakat İzmir'de yaşayan İçin'in 3 gün önce gizlice babasının beylik tabancasını alıp "Arkadaşlarımla buluşacağım" deyip İzmir'den İstanbul'a geldiği öğrenildi.

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cinayet İntihar kadın cinayeti İstanbul Üsküdar

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