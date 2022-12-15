Sararmış tuvalet taşlarını anında bembeyaz yapacak! Tuvaletleri beyazlatmak için en etkili çözüm

Sararmış tuvalet taşı temizlikte en rahatsız olunan durumlar arasında bulunmaktadır. Tuvaleti temizlemenize rağmen geçmeyen sararmış görüntü tuvaletin pis gözükmesine neden olur. Birçok kadın bu durumu düzeltmek için sararmış tuvaletler nasıl beyazlatılır araştırmaları yapıyor. Öncelikle tuvalet taşının neden sarardığını öğrenmek ve bu etkenlerden uzak durmak önem taşımaktır.
Doğal bir yöntem olarak karbonat ve sirke tuvalet taşı temizliğinde yeterli olacaktır. Karbonatı tuvalet taşına döktükten sonra sirkeli suyu üzerine boşaltıp durulama işlemini gerçekleştirin. Aynı şekilde limon suyu ve karbonat karışımını da sararmaya karşı etkili bir yöntem olarak kullanabilirsiniz.
1 litre su içerisine 3 çorba kaşığı limon tuzunu ekleyin ve bu karışımı kaynatın. Tuvalet fırçasını sağa sola hareketlerle klozetin içindeki suyu azaltınız. Oluşan kireçleri temizlemek veya kireç oluşumunu engellemek için kaynattığınız karışımı klozete dökün.
Diş macunu kullanımı da bir başka önemli doğal temizlik yöntemleri arasında yer almaktadır. Siyah ve sararan bölgelere bolca diş macunu uygulayın ve tuvalet fırcası ile iyice ovalayın. Siyah bölgeler derz aralarında ise eski bir diş fırçası kullanın. Bu yöntemleri kullanırken suyun sıcak olmasına dikkat edin bu şekilde oldukça etkili sonuçlar alabilmeniz mümkün olacaktır.