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Sararmış tuvalet taşlarını anında bembeyaz yapacak! Tuvaletleri beyazlatmak için en etkili çözüm

15.12.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik hem sağlığımız hem de hoş bir görünüm için önem taşımaktadır. Birçok alanın temizliği kolay olsa da bazı yerleşmiş pislikleri temizlemek oldukça zorlayıcı olmaktadır. Özellikle tuvalette meydana gelen sararmalar tuvaletin pis görünmesine yol açar. Sararmış tuvaletleri beyazlatmak için aşağıdaki yöntemi deneyebilirsiniz.

Sararmış tuvalet taşlarını anında bembeyaz yapacak! Tuvaletleri beyazlatmak için en etkili çözüm

Sararmış tuvalet taşı temizlikte en rahatsız olunan durumlar arasında bulunmaktadır. Tuvaleti temizlemenize rağmen geçmeyen sararmış görüntü tuvaletin pis gözükmesine neden olur. Birçok kadın bu durumu düzeltmek için sararmış tuvaletler nasıl beyazlatılır araştırmaları yapıyor. Öncelikle tuvalet taşının neden sarardığını öğrenmek ve bu etkenlerden uzak durmak önem taşımaktır.

TUVALET TAŞI NEDEN SARARIR?

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  • Her kullanımdan sonra sifonun çekilmemesi
  • Meyve suyu,çay gibi daha birçok şeker ve renklendirici içeren içeceklerin dökülmesi
  • Temizlikte kullanılan malzemelerin kalitesizliği
  • Klozetin veya yer taşının kalitesizliği ve sararmaya müsait olması

SARARAN TUVALETİ BEMBEYAZ YAPACAK ÇÖZÜM

KARBONAT VE SİRKE

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Doğal bir yöntem olarak karbonat ve sirke tuvalet taşı temizliğinde yeterli olacaktır. Karbonatı tuvalet taşına döktükten sonra sirkeli suyu üzerine boşaltıp durulama işlemini gerçekleştirin. Aynı şekilde limon suyu ve karbonat karışımını da sararmaya karşı etkili bir yöntem olarak kullanabilirsiniz.

LİMON TUZU

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1 litre su içerisine 3 çorba kaşığı limon tuzunu ekleyin ve bu karışımı kaynatın. Tuvalet fırçasını sağa sola hareketlerle klozetin içindeki suyu azaltınız. Oluşan kireçleri temizlemek veya kireç oluşumunu engellemek için kaynattığınız karışımı klozete dökün.

DİŞ MACUNU

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Diş macunu kullanımı da bir başka önemli doğal temizlik yöntemleri arasında yer almaktadır. Siyah ve sararan bölgelere bolca diş macunu uygulayın ve tuvalet fırcası ile iyice ovalayın. Siyah bölgeler derz aralarında ise eski bir diş fırçası kullanın. Bu yöntemleri kullanırken suyun sıcak olmasına dikkat edin bu şekilde oldukça etkili sonuçlar alabilmeniz mümkün olacaktır.


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