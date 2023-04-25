Sarıgül'ün aday olduğu ilde makas kapandı! CHP milletvekili çıkaracak mı? Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark...

Seçimlere 19 gün kalırken son anket sonucundan gündem yaratacak sonuçlar geldi. TDP lideri Sarıgül'ün seçimlerde Millet İttifakı ve adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamasının ardından Erzincan'da CHP listesinden aday gösterilmesiyle milletvekili olup olamayacağı merak uyandırmıştı. ALF Araştırma'nın paylaştığı anket sonuçlarında Sarıgül'ün olası milletvekilliğiyle ilgili dikkat çeken oy oranları görüldü.

ERZİNCAN: MAKAS KAPANDI! SARIGÜL...

ALF Araştırma Erzincan'da 14-17 Nisan aralığında 950 kişi ile, Çanakkale'de ise 16-19 Nisan aralığında 1100 kişi ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

Bu sonuçlara göre; Mustafa Sarıgül CHP'nin Erzincan listesinden milletvekili adayı Erzincan'da AK Parti'nin 2018'den bu yana 5 puan kaybederken birinci sırayı koruduğu görüldü. CHP ise 2018'de yüzde 25,5 olan oyunu yüzde 36,4'e yükselterek AK Parti ile arasındaki makası kapattı.

ERDOĞAN'DAN YÜZDE 13,8'LİK FARK

Öte yandan Erzincan'da cumhurbaşkanlığına ilişkin sonuçlarda Erdoğan'ın en yakın rakibi olan Kılıçdaroğlu ile arasında yüzde 13,8 oranında fark ölçüldü.

ÇANAKKALE: MİLLET İTTİFAKI YÜKSELİYOR

Millet İttifakı'nda CHP ve İYİ Parti'nin genel seçime ayrı listelerden girdiği illerden olan Çanakkale'de ise Millet İttifakı'nın oyunu yükselttiği, Cumhur İttifakı'nda oy kaybı yaşandığı görüldü.

KILIÇDAROĞLU AÇIK ARA ÖNDE

Anket sonucuna göre Erzincan'da Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki yüzde 13,8'lik farka karşılık Çanakkale'de ise Kılıçdaroğlu yüzde 23,4 ile Erdoğan'ın önünde.

Adaylığıyla çok konuşulan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce de anket katılımcılarının yüzde 5,1'inin oyunu aldı.