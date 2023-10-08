Şaşırtmadı! İşte kendi yapay zeka çiplerini üretmek istediği iddia edilen o şirket...

Yapay zeka son dönemin en önemli konularından biri. Kimileri onun insanlığın sonunu getireceğinden kuşkulanıyor, kimileri de onun büyük bir devrim olduğunu düşünüyor. Bu gibi düşünce farklılıklarından ortaya çıkan yapay zeka tartışmalarının nedenlerinden birinin de ChatGPT gibi üretken yapay zeka ürün ve hizmetlerinin gelişimi olduğu savunuluyor. Özellikle ChatGPT büyük bir çıkış yakalamış durumda.

DİKKAT ÇEKEN İDDİA!

Yapay zekanın gelişimi ve hakkında çıkan tartışmalar şöyle bir kenara dursun, şu sıralar Reuters'ın, yapay zeka konusunda çalışmalarıyla dikkat çeken bir şirketin kendi yapay zeka çiplerini üretmeyi araştıran bir şirket olduğunu öne süren haberi dikkatleri üzerine çekti.

Hatta yakın kaynaklara dayandırılan o habere göre, bu şirket potansiyel bir satın alma hedefini değerlendirmeye kadar gitti.

Bu şirket kim mi?

Bu şirket iddiaya göre, ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI'ın ta kendisi.

Haberdeki iddiaya göre OpenAI, kendi yapay zeka çiplerini üretmeyi araştırıyor ve şirkete yakın kaynaklara göre potansiyel bir satın alma hedefini değerlendirmeye kadar gitmiş durumda.

Haberde, şirketin henüz ilerlemeye karar vermediği iddia ediliyor.

Ancak, yakın kaynaklara dayandırılarak, OpenAI'ın en azından geçen yıldan bu yana pahalı yapay zeka çiplerinin eksikliğini çözmek için çeşitli seçenekleri tartıştığı söyleniyor.

Bu seçenekler arasında iddiaya göre kendi yapay zeka çipini oluşturmak, Nvidia dahil diğer çip üreticileriyle daha yakın çalışmak ve tedarikçilerini Nvidia'nın ötesinde çeşitlendirmek yer alıyor.

