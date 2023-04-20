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Son dakika: Erdoğan'ın masasındaki son anketi yardımcısı canlı yayında duyurdu! 'Özellikle son 10-15 günde fark açıldı...'

20.04.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika seçim haberleri... Türkiye, adım adım seçime giderken siyasi partilerin önemli isimleri de açıklamalar yapmaya devam ediyor. Dün CHP'nin kritik isimlerinden Özgür Özel, anketlerde önde olduklarını ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da hem son seçim anketi hem de Kızılay konusu hakkında önemli ifadeler kullandı.

Son dakika: Erdoğan'ın masasındaki son anketi yardımcısı canlı yayında duyurdu! 'Özellikle son 10-15 günde fark açıldı...'

Seçime 24 gün kala bazı anket şirketleri cumhurbaşkanının ilk turda belirleneceğini belirtirken bazıları da sonucun ikinci tura kalacağını aktarıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı TV 100 canlı yayınında 'Bizim yaptırdığımız son anketlere göre cumhurbaşkanımız ilk turda balkon konuşması yapıyor' dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar...

'Kendi koyduğumuz hedefleri hep kendimiz egale ettik. Cumhurbaşkanımız da hep yeni hedefler koydu. Türkiye ile ilgili hedeflerimiz var. Biz bunlardan vazgeçmiş değiliz. Senaryo yazan başrol olan bir Türkiye var. Dünyada sözü geçen bir liderimiz var.

'TERÖRİST TERÖRİSTTİR! BURADAKİ DURUŞUMUZ NETDİR'

Kandil'deki teröristlerden birinin net sözleri vardı. 'Erdoğan bizi bitirecek, kökümüzü kazıyacak. Kılıçdaroğlu'nu desteklemek lazım, 7'li masayı desteklemek zorundayız' diyorlar sürekli. 80 yıl boyunca yapılamayanları biz 20 yılda yaptık. Terörist teröristtir! Terörle mücadelede duruşumuz nettir.

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'KIZILAY İÇİN İKİ YOL VAR! BİRİNCİSİ İSTİFA...'

Kızılay'da yaşananlarla ilgili biz de üzüldük. Böyle bir şey olmasaydı iyi olurdu. Kızılay'da algıyla kurumu dövmemek lazım. Şahıslar ayrı kurumlar ayrıdır. Yapılacak iki şey ya kişinin kendi inisiyatifiyle istifa veya olağanüstü genel kurulla yönetimin belirlenmesidir.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: SON 10-15 GÜNDE FARK AÇILDI!

Seçimi birinci turda kazanacağımızdan eminiz. Ankara'dan ve sokaklardan aldığımız geri bildirim bu işin ilk turda biteceği! İkinci tura bu işi bırakıp milletimizi yormanın anlamı yok. Milletimizin ferasetine güveniyoruz. Anket sonuçları da bunu gösteriyor, sürekli anket yapılıyor. Önde olduğumuz bir gerçek. Son 10-15 gündeki trendde aradaki farkın açıldığını görüyoruz.'

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