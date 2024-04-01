Seçim hüsranı sonrası İYİ Parti lideri Akşener istifa edecek mi? Tepkiler giderek artıyor!

Türkiye yerel seçim virajını döndü. CHP, seçimden önemli bir başarıyla ayrıldı. AK Parti ise bu seçimlerde adeta kayıp. İYİ Parti'de de durum farklı değil. Türkiye genelinde oy oranı önemli ölçüde düşen İYİ Parti'nin seçim sonrası ne yapacağı merakla bekleniyor. Hem parti içi muhalefetin hem de seçmen huzursuzluğu karşısında İYİ Parti lideri Akşener'in istifa edeceği gelen bilgiler arasında. Akşener'in bugün seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere 14.30'da bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

TÜRKİYE GENELİNDE %3.77...

Türkiye genelinde yüzde 3,77 oy alan Akşener, dün geceden bu yana sessizliğe bürünmüş durumda.

Dünden bu yana parti kulislerinde Akşener'in istifa etmeye hazılandığı iddia ediliyor.

İSTİFA ETTİ VE AKŞENER'İ İSTİFAYA DAVET ETTİ

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız.

Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

Bir tepki de partinin kurucular kurulu üyesi Vedat Bayram'dan geldi.

Bayram, Akşener'e yönelik sert ifadelerle şu paylaşımı yaptı:

"Sen var ya sen!..

Türk siyasi tarihine sürülmüş kara bir leke, Türk milliyetçilerinin sırtına saplanmış paslı bir hançersin.

Ocağımızı dağıttın!..

Milletin umuduyum diye çıktın, her şeyi berbat ettin.

İstifa et, kongreye gidelim."







