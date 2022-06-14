Seçim mi geliyor? Ankara kulislerini ters köşe yapan iddia: MHP erken seçimden yana

Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken, muhalefetin erken seçim çağrıları sürüyor. Ekonomideki durum nedeniyle bir an önce sandığın getirilmesi gerektiğini savunan muhalefet, cumhurbaşkanlığı adayını ise henüz açıklamadı. 6'lı masadaki liderler arasında cumhurbaşkanlığı adaylığı için öne çıkan isim ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu her fırsatta adaylık için 'hazırım' mesajı veriyor.

ERDOĞAN ADAYLIĞINI İLAN ETTİ

Muhalefetteki adaylık konusunda belirsizlik sürerek Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise adaylığını ilan etti.

ERDOĞAN'DAN 'ERKEN SEÇİM' AÇIKLAMASI

Erken seçim iddialarına da noktayı koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bay Kemal kasımda seçim yok. Seçim önümüzdeki yılın haziranında. Kendini oraya hazırla, sen önce aday mısın değil misin onu bir açıkla." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu sözlerine rağmen siyaset kulislerinde 'Erken seçim' iddiaları gündemden düşmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararı alırsa bunu 90 gün önceden açıklamak zorunda olduğunu hatırlatan Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi.

AĞUSTOS AYINI İŞARET ETTİ: MAHALLE KARIŞACAK

Ağustos ayında seçim kararının alınmasını bekleyen Dilipak, "Söyleyeyim: Mahalle karışacak." ifadelerine yer verdi.

FLAŞ MHP İDDİASI: ERKEN SEÇİMDEN YANA

"Sanırım MHP de erken seçimden yana" iddiasında bulunan Dilipak, "Herkes gelecek günlerin geçen günleri aratmasından korkuyor. İnsanlar, seçmen ya da adaylar olsun, bu seçime korkuları umutlarından daha büyük bir şekilde girecekler. Bu da hayra alamet bir durum değil." diye yazdı.



