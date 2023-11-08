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Seçim sonrası sessizliğini bozdu: Sinan Oğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e tavsiye! "Atatürk olsa onlara tokat çakardı"

08.11.2023 16:14 | Son Güncelleme:
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Cumhur İttifakı'nı destekleyerek girdiği 2023 seçimlerinin ardından siyaset sahnesindeki gelişmeler hakkında fazla yorum yapmayan Sinan Oğan, CHP'deki değişim sonrası sessizliğini bozdu. Oğan'ın gündeminde CHP kurultayında Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş'a göndermesi vardı. Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Oğan, gösterdiği tepkiyle dikkat çekti.

Seçim sonrası sessizliğini bozdu: Sinan Oğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e tavsiye! "Atatürk olsa onlara tokat çakardı"

Sinan Oğan 14-28 Mayıs seçimlerine damgasını vuran isimlerden biri oldu. İlk seçimde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Oğan, ilk turun ardından ittifakın dağılmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı almıştı. Seçimler sona erdikten sonra Oğan en çarpıcı çıkışlarından birine bugün imza attı. Osmaniye'de Türkiye İttifakı Partisi'nin il başkanlığının açılışına katılan Oğan, CHP'deki genel başkan değişimin yorumladı. Oğan, Özgür Özel'in kurultaydaki konuşmasını hedef alırken söyledikleriyle dikkat çekti.

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Türkiye İttifakı Partisi İl Başkanlığı’nın açılışı için Osmaniye'ye gelen Sinan Oğan, Musa Şahin Bulvarı üzerinde partililer tarafından karşılandı. Oğan, daha sonra açılış kurdelesini keserek, parti binasının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

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ÖZGÜR ÖZEL'E TAVSİYE!

Burada konuşan Sinan Oğan, Türkiye’de siyasetin hızla değiştiğini belirterek, “2028 sürecinde de siyasette de bir elit değişimi sürecini tamamlamış olacağız. Bu süreç Cumhuriyet Halk Partisi ile başladı. Bu arada CHP’nin yeni seçilen Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e hayırlı olsun, başarılar diliyorum. Buradan kendisine bir tavsiyede bulunmak istiyorum. CHP’nin bu Selahattin Demirtaş sevdasının, Atatürk’ün partisinin, HDP, HEDEP sevdasının kendisine hiçbir siyasi gelecek vadetmediğini ifade etmek isterim. Madem CHP’de yeni bir genel başkan seçildi, milli bir sayfa açsın isterim. Sayın Kılıçdaroğlu gibi eğer Türkiye’nin birliği ve bütünlüğüne kastedenlere selam göndererek, bu ülkeyi yönetmeye talip olacaksa hiç boşuna talip olmasın. Asla ve asla Türk milleti bölücülere selam çakanlara bu iktidarı nasip etmeyecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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"ATATÜRK, ASLA YAPMAZDI"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, Atatürk’ün partisini, Atatürk’ün görüşleri doğrultusunda yönetmesini tavsiye ettiğini söyleyen Oğan, “Şöyle düşünsün; Mustafa Kemal Atatürk olsaydı, bölücülere selam çakar mıydı? Asla yapmazdı. Bırakınız bölücülere selam çakmayı, bölücülere selam çakanlara tokat çakardı. O sebeple de yeni bir değişim yaşandı, yeni bir süreç başladı, bu sürecin Türk siyasetini bölücülere ve bölücülere selam çakanlara mahal bırakmayacak şekilde Türk siyasetinin temizlenmesi lazım. Buradan Sayın Özgür Özel’e hem hayırlı olsun diyorum hem de bir dost tavsiyesinde bulunmak isterim" diye konuştu.  

Konuşmaların ardından dualar edilerek, kurban kesildi. Sinan Oğan, bir süre partililerle görüştükten sonra kentten ayrıldı.

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