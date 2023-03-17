Seçimler öncesi hareketlilik sürüyor! 'Korkutmaya devam edeceğiz' diyerek destekleyecekleri lideri duyurdu

1983 senesinde Turgut Özal tarafından kurulan Anavatan Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili daha önce konuşan Genel Başkan Çelebi, yeşil ışık yakmıştı. Dün akşam bir televizyon programının canlı yayınına katılan İbrahim Çelebi, Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.

'ÖZAL'A DA AYNISI YAPILDI' DİYEREK ERDOĞAN'A DESTEK VERDİ!

ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, dün akşam yaptığı açıklamalarla adeta Cumhur İttifakı bünyesine katılacaklarının sinyalini verdi. Çelebi, 'Şu anda resmen Cumhur İttifakı içerisinde değiliz ama inşallah katılacağız' dedi.

ALTILI MASAYI HEDEF ALDI: KORKUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Çelebi ayrıca, 'Turgut Özal'a da geçmişte iftiralar atıldı, aynısını bugün Sayın Erdoğan'a da yapıyorlar. Türkiye'de maalesef bazı gerçekleri kabul etmeyen bir yapı var, bu yapının adı da altılı masa! ANAP'ın Cumhur'a katkı sağlayacağından korkan bir kitle var buradan sesleniyorum. Biz onları korkutmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Millet İttifakı'ndan kendilerine dolaylı olarak tekliflerin geldiğini fakat bu teklifleri kabul etmediklerini söyledi.