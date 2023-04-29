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'Seçimlerde yenilmenin itirafı' AK Partili Turan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Polemik olur, siyasi kavga olur, tartışma olur ama savaşa gitmiyoruz'

29.04.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlere kısa bir süre kala siyasilerden peş peşe dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak AK Partili Bülent Turan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "YSK'ye güvenmiyorum." ifadesini üzüntüyle takip ettiklerini söyleyip tepki gösterdi. Bu ifade için "seçimlerde yenilmenin itirafı" tanımlamasını yapan Turan, "Polemik olur, siyasi kavga olur, tartışma olur ama savaşa gitmiyoruz." şeklinde konuştu.

'Seçimlerde yenilmenin itirafı' AK Partili Turan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Polemik olur, siyasi kavga olur, tartışma olur ama savaşa gitmiyoruz'

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine adım adım yaklaşıyor. Siyaset gündeminde hareketlilik sürerken siyasiler arasındaki tartışmalar da devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, son olarak, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliğiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK) hakkındaki sözlerini eleştirdi. Çanakkale'nin Biga ilçesindeki ziyaretleri kapsamında Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve üreticilerle bir araya gelen Turan, bölgedeki zirai faaliyetler hakkında bilgi aldı.

"'GÜVENMİYORUM' İFADESİNİ SEÇİMLERDE YENİLMENİN ASLINDA BİR İTİRAFI OLARAK GÖRÜYORUM"

Turan, ziyaretinde yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programındaki "YSK'ye güvenmiyorum." ifadesini üzüntüyle takip ettiklerini söyledi.

YSK'nin köklü bir kurum olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti:

"YSK, 1950 yılında kurulmuş yaklaşık 75 yıllık çok kıymetli bir cumhuriyet kurumu. Bu kurumun kararları tabii ki tartışılabilir, eleştirilebilir ama 'güvenmiyorum' ifadesini seçimlerde yenilmenin aslında bir itirafı olarak görüyorum. Şimdiden mazeret olarak görüyorum. YSK şeffaf olan mevzuatıyla çalışmalarıyla tüm partilerin içerisinde yer aldığı bir kurum. Sandık başında da İlçe Seçim Kurulunda da İl Seçim Kurulunda da her kademede YSK'nin memuru gibi hakimi gibi 3 büyük partinin, en çok oy alan partinin temsilcisi var. Hem CHP'nin hem İYİ Parti'nin hem AK Parti'nin hem ilçede hem ilde hem de YSK'de temsilcisi var. İtiraza açık konular, şeffaf işlemler herkesin bildiği bir gerçek. Dünyaya örnek olan çalışmanın yapıldığı bir sistem içerisinde yürüyoruz."

Bülent Turan, Denizli'de CHP'nin sandık görevlileriyle ilgili yaşanan olayı hatırlattı.

AA-20230429-30990419-30990416-AK_PARTI_GRUP_BASKANVEKILI_TURANDAN_KILICDAROGLUNUN_YSK_ILE_ILGILI_SOZLERINE_TEPKI

Bu olayın basına yansıdığını dile getiren Turan, şöyle devam etti:

"CHP teşkilatı listelerini geç verdiği için reddolmuş. Sen işini iyi yapmazsan YSK kararını verecek tabii ki. İşini iyi yapmayan partililerle işini yapmayan partililerle adım atıldığında böyle olur. Ancak Denizli'de CHP'nin temsilcisi olmamakla beraber hem MHP'nin hem İYİ Parti'nin hem AK Parti'nin zaten temsilcisi var. Şunu demek istiyorum: Dünyaya örnek, şeffaf, herkesin göreceği bir seçim sistemini zaten yıllardan beri takip ediyoruz. Bu seçimlerde bütün partilerin katılımıyla temsilcilerin takibiyle hakim gözetiminde, çok farklı olmayan, her zamanki teamüllerle usullerle yapılacak olan bir seçim. YSK'ye laf atmanın, denetim kurumlarına laf atmanın hiç kimseye faydası yok. Hepimiz görevimizin başındayız. Her parti görevinin başında, memurumuz, amirimiz, hakimimiz işin başında. Parti temsilcimiz işin başında. Dolayısıyla YSK'nin bırakın yanlış yapmasını, bütün partilerle beraber çok şeffaf, çok doğru adımlarla bir seçim yöneteceğini düşünüyorum."

AA-20230429-30990419-30990417-AK_PARTI_GRUP_BASKANVEKILI_TURANDAN_KILICDAROGLUNUN_YSK_ILE_ILGILI_SOZLERINE_TEPKI

"SAVAŞA GİTMİYORUZ"

Turan, 14 Mayıs'ta kim kazanırsa kazansın diğerlerinin de kazanacağı bir seçim olması gerektiğini dile getirdi.

Bunun dünyanın sonu olmadığını vurgulayan Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Polemik olur, siyasi kavga olur, tartışma olur ama savaşa gitmiyoruz. 85 milyonun kardeşliğine, omuz omuza olmasına halel getiren bir yaklaşım hiçbirimizin görevi olmaz. O yüzden seçimler hangi partinin, hangi anlayışın kazanmasıyla sonuçlanırsa sonuçlansın bizim için saygı duyacağımız, omuz vereceğimiz bir süreçtir. Şimdiden memleketimize, milletimize hayırlı olsun. Zaten bu millet vefa sahibidir. İrfan sahibidir, izan sahibidir. En doğru karar verecektir." (AA)

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