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Seçimlere 42 gün kala kritik viraj! Seçmen listesinde bugün son gün

02.04.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru geri sayımını sürdürürken, YSK’nın 20 Mart’ta askıya çıkardığı seçmen listeleri için süre bugün sona eriyor. Vatandaşlar seçmen listelerini e-devlet üzerinden ya da bağlı oldukları muhtarlığa giderek kontrol edebilir. Seçmen kaydı olmayan ya da bilgi değişikliği yapmak isteyen vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Seçimlere 42 gün kala kritik viraj! Seçmen listesinde bugün son gün

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim takvimine göre 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi 20 Mart’ta askıya çıkarılan seçmen listelerindeki eksikliklerin tamamlanması ve itirazlar için süre bugün sona eriyor. Vatandaşların seçmen listesinde olup olmadıklarını e-Devlet’ten sorgulaması ya da bağlı oldukları muhtarlığa giderek listede yer alıp almadıklarını kontrol etmeleri gerekiyor.

Yurtiçi seçmenler e-Devlet’ten “Yurt İçi Seçmen Sorgulama” bölümünden, YSK’nin mobil uygulamasından, 444 9 975 numaralı telefondan ya da YSK Çağrı Merkezi’nden seçmen kaydı kontrolü yapabiliyor. Seçmen kaydı olmayan ya da bilgi değişikliği yapmak isteyen vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor. Burada düzeltme işlemlerinin başvuru belgesinin örneği ile ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim edilmesi gerekiyor.

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Öte yandan Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın başvurusu üzerine güvenlikleri nedeniyle adres değiştirmek zorunda kalan kadınların durumuna ilişkin YSK karar yayımladı.

KİMLİK BİLGİLERİ GİZLİ

Buna göre koruma kararı bulunan seçmenin sandık seçmen listesinde, adının ve soyadının ilk harflerine yer verilmesine, T.C kimlik numarasının ortasında yer alan 5 karakterin gizlenmesine hükmedildi.

Ayrıca kurul, sandık kurulunca kullanılacak sandık seçmen listesinde tüm verilere tam olarak yer verilmesine karar verdi.

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