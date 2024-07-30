Sedat Peker iddiası canlı yayında buz kestirdi! Stüdyo konukları şaşkınlığını gizleyemedi: "Yeni parti kurma hazırlığındalar"

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt AK Parti, CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinden birçok isimle temasta olduklarını, sonbaharda merkez sağ bir parti kurma hazırlığında olduklarını söylemişti. Gazeteci Barış Yarkadaş ise Sedat Peker'in yakın zamanda Türkiye'ye gelip bu partide siyaset yapacağını öne sürdü.

DİKKAT ÇEKEN 'SEDAT PEKER' İDDİASI

Çarpıcı iddiayı Yarkadaş tv100 canlı yayınında dile getirdi. "Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 'sevenleri' bir parti kurma hazırlığında" diyen Yarkadaş, "Sedat Peker'in yakın zamanda Türkiye'ye geleceğini, bu partide siyaset yapacağını söylüyorlar" diye ekledi.

STÜDYO BUZ KESTİ!

Bu sözler üzerine sunucu Gürkan Hacır "O ne demek ya" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

Stüdyodaki diğer konuklar da iddiayı duyunca bir süre sessizliğe gömüldü.

Devamında ise Fuat Uğur "Bu pek ihtimal dahilinde değil" dedi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır