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Açıklamaları gündem olmuştu! CHP'den aday gösterilmeyen Suzan Şahin suskunluğunu bozdu

17.04.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li Suzan Şahin, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası TBMM'de açıklama yaptığı sırada AK Parti sıralarından gelen tepkilere verdiği cevap gündem olmuştu. Şahin, 14 Mayıs seçimleri için CHP listelerinden milletvekili adayı gösterilmemişti. Ne diyeceği merak edilen Şahin, suskunluğunu bozdu.

Açıklamaları gündem olmuştu! CHP'den aday gösterilmeyen Suzan Şahin suskunluğunu bozdu

CHP'li Suzan Şahin, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerle ilgili TBMM'de yaptığı konuşması sırasında AK Parti sıralarından gelen tepkilere “Bugüne kadar utanmadınız, tedbir almadınız, anlamadınız. Dinleyeceksiniz” karşılığını vermişti.

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"KEFEN BİLE VERMEDİNİZ"

Açıklamasının devamında Şahin “Hatay’a zamanında gelmediniz, Hatay’ı ölüme terk ettiniz, Hatay’a kefen bile vermediniz, 40’lı 40’lı kıyafetleriyle battaniyelere, bazıları da sarılı olmayan bacaklarıyla gömüldüler, bazıları gömülemedi bile, uzun günler sıra beklediler. Hataylılara ilk gün bir bardak su dahi vermediniz; insanları enkaz altında, yakınları enkaz altında, başlarında kederleriyle bıraktınız; ailemiz, yakınlarımız, sevdiklerimiz gitti. Siz gönüllü gelenlere AFAD yeleği giydirdiniz, siz gönüllü gelenlere asker kıyafeti giydirdiniz. Onları korumak mıydı maksadınız, acziyetinizi kapatmak mı?" demişti.

ADAY GÖSTERİLMEMİŞTİ

Şahin'in sözleri gündem olurken CHP milletvekili aday listeleri açıklandığında adı listelerde yoktu. Ne diyeceği merak edilen Şahin, Halk TV ekranlarında suskunluğunu bozdu.

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SUSKUNLUĞUNU BOZDU

"Bana da sürpriz oldu. Bilgim yok, daha önce böyle bir konuşma aramızda geçmedi. Beklentim de hiç olmadı" diyen Şahin, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yola çıktık. Benim dava arkadaşım. Sözüm söz, onu mutlak, mutlak yeni baharlar getirmesi için cumhurbaşkanı yapacağız. Geldiğim günden beri de çalışıyorum. Her gün sahadayım. Her şeyimle çalışıyorum. Ancak bizim bölgemizde ittifak çok olmadı. Saadet Partisi'nden bir aday var o da 4. sıra. Deprem bölgesi bir de değişmeyi beklemiyorduk biz. Bize de sürpriz oldu. Hiç sorun değil. Makamla falan işim yok benim. Ailelerimiz, yuvalarımız, evlerimiz gitti bizim. Benim hiçbir davam yok. Bu ülkeye bahar gelsin istiyorum artık yere. Bilgisiz bir toplum olduk" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem seçim Suzan Şahin CHP

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