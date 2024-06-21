HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şehit olmadan 3 gün önce açıklamış! Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti yürekleri dağladı

Şehit olmadan 3 gün önce açıklamış! Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti yürekleri dağladı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
21.06.2024 22:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, Pençe Kilit operasyon bölgesinde terör örgütü PKK mensupları ile girilen çatışmada şehit düşmüştü. Şehit Horoz'un şehit olmadan 3 gün önce vasiyetini söylediği ortaya çıktı. Şehit Mehmet Ali Horoz’un şehit olduğu takdirde bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırılmasını istedi.

Şehit olmadan 3 gün önce açıklamış! Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti yürekleri dağladı

Pençe Kilit operasyon bölgesinde dün yapılan arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü PKK mensupları ile girilen temasta Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit düştü. Şehidin acı haberi Kahramanmaraş'taki ailesine ulaştırıldı. Şehadet haberinin ardından şehidin vasiyeti de ortaya çıktı.

ŞEHİT OLMADAN 3 GÜN ÖNCE VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞ

Arkadaşları tarafından şehit olmadan 3 gün önce kaydedilen görüntülerde Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, "Volkan" isimli arkadaşının rüyasında kendisini şehit olarak gördüğünü anlattı. Şehidin ise, "Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden. Allah hepimizin yardımcısı olsun” dediği öğrenildi.

Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, yarın öğle namazına müteakip Onkişubat ilçesi Hasancıklı Mahalle Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: İHA

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da dizi setini bastılar, emekli polis Avşin Altuntaş'ı öldürdüler! Hepsi yakalandıİstanbul'da dizi setini bastılar, emekli polis Avşin Altuntaş'ı öldürdüler! Hepsi yakalandı
Görüntüler kan dondurdu! Vahşice işkence edilip öldürüldü: Cesedi sokak ortasında böyle yakıldı!Görüntüler kan dondurdu! Vahşice işkence edilip öldürüldü: Cesedi sokak ortasında böyle yakıldı!
İsrail'in yeni 'saldırı planı' onaylanmıştı! BM'den dikkat çeken açıklama: "Dünya bunu kaldıramaz"İsrail'in yeni 'saldırı planı' onaylanmıştı! BM'den dikkat çeken açıklama: "Dünya bunu kaldıramaz"
Anahtar Kelimeler:
şehit Pençe Kilit Operasyonu
En Çok Okunan Haberler
Portekiz maçı öncesi Arda Güler gelişmesi!

Portekiz maçı öncesi Arda Güler gelişmesi!

Jayden Oosterwolde'den iddialara cevap

Jayden Oosterwolde'den iddialara cevap

İstanbul'da dizi setini bastılar, emekli polis Avşin Altuntaş'ı öldürdüler! Hepsi yakalandı

İstanbul'da dizi setini bastılar, emekli polis Avşin Altuntaş'ı öldürdüler! Hepsi yakalandı

Görüntüler kan dondurdu! Vahşice işkence edilip öldürüldü: Cesedi sokak ortasında böyle yakıldı!

Görüntüler kan dondurdu! Vahşice işkence edilip öldürüldü: Cesedi sokak ortasında böyle yakıldı!

Balkanlar'da birçok ülke elektriksiz kaldı! Hayat durma noktasına geldi

Balkanlar'da birçok ülke elektriksiz kaldı! Hayat durma noktasına geldi

İsrail'in yeni 'saldırı planı' onaylanmıştı! BM'den dikkat çeken açıklama: "Dünya bunu kaldıramaz"

İsrail'in yeni 'saldırı planı' onaylanmıştı! BM'den dikkat çeken açıklama: "Dünya bunu kaldıramaz"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabıları

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabıları

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Diğer Haberler

İstanbul'da dizi setini bastılar, emekli polis Avşin Altuntaş'ı öldürdüler! Hepsi yakalandı

İstanbul'da dizi setini bastılar, emekli polis Avşin Altuntaş'ı öldürdüler! Hepsi yakalandı

Aydın'da iki yangın birden! Evler zarar gördü, ormanlık alana da sıçradı

Aydın'da iki yangın birden! Evlere de sıçradı

İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu'nu yalanladı! İstanbul'daki yabancı sayısı...

İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nu yalanladı!

Direksiyon başına geçen Bakan Şimşek: 'Bari otobüs parası verseydiniz!' O görüntüler yeniden gündem oldu

Bakan Şimşek: "Bari otobüs parasını verseydiniz"

Bilanço ağırlaşıyor! Bakan Yerlikaya duyurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 49’a yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi

Yolcular kendini şarampolde buldu! Sivas'ta güpegündüz otobüs kazası

Yolcular kendini şarampolde buldu!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.