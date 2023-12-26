Şehit sayısı iddialarına Milli Savunma Bakanlığı yetkilisi net yanıt verdi: "Erken açıklamanın kime ne faydası var?"

81 ili yasa boğarken 12 ile ateş düşüren şehit haberleri sonrası şehitlerimizin 12'den fazla olduğuna ilişkin iddialar ortaya atıldı. Milli Savunma Bakanlığı yetkilisi iddialara sert yanıt verirken "Biz bunu saklarsak elimize ne geçecek? Şehit bizim şehidimiz. Tabii ki peyderpey açıklanacak. Ailesine haber verilmeden açıklanmaz" açıklamasını yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL DE SORMUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit haberlerinin ardından ortaya çıkan iddialarla ilgili şu soruları dile getirmişti:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde ilan edilen şehitlerimiz dışında şehitlerimiz var mı? Ya da bazı şehitlerimiz, terör örgütünün elinde mi? Ya da canlı olup olmadığını bilmediğimiz bir grup askerimiz acaba terör örgütünün elinde mi?"

"TABİİ Kİ PEYDERPEY AÇIKLANACAK"

Gazeteci Deniz Gürel, Milli Savunma Bakanlığından bir yetkiliyle görüştüğünü belirtip tv100 canlı yayınında söz konusu iddialarla ilgili aldığı yanıtı şöyle paylaştı:

"Bu ülkenin şehit saklaması diye bir şey söz konusu değildir, olamaz. Bunu söyleyenler bölücü terör örgütünün ağızı ile konuşuyorlar. 6 değil diyorlar, 12 değil diyorlar. 26 diyen var, 16 diyen var. Herkesin ailesi yok mu? ‘Benim şehidime cenaze yapmayacak mısınız?’ demeyecekler mi? Geç açıklandı, erken açıklandı demek kansızlıktır. Çok erken açıkladı TSK. Daha şehidimizi cumadan bugüne aldık. Erken bile açıkladık. O gün ailelerin bir kısmı sosyal medyadan öğrendi çocuklarının şehit olduğunu. Tabii ki peyderpey açıklanacak. Ailesine haber verilmeden açıklanmaz. İlk öğrenen biziz. Biz bunu saklarsak elimize ne geçecek? Şehit bizim şehidimiz. Biz önce çatışmayı bitireceğiz. Sonra yaralılarımızı tahliye edeceğiz, ondan sonra şehitlerimizi tahliye edeceğiz. Sonra hastanede tespitleri yapılacak. Sonra ailelerine ulaşılacak.

"BEN ŞEHİDİMİ ALAMAMIŞIM, BUNLARIN DERDİNE BAK"

Eşi varsa eşiyle ailesine aynı anda haber vermek zorundasınız. Önce ailesine, sonra eşine olmaz. Aynı anda 2 ekip gidiyor. Bunlar zaman almıyor mu diyorsunuz? Anne ayrı, baba ayrı, eş başka yerde bazen. Bunlar zaman alan şeyler. Ben şehidimi alamamışım, bunların derdine bak. Soruyorum; şehit haberini erken açıklamanın kime faydası var? Bir tek terör örgütüne faydası var. Ailesine haber vermeden açıklamanın tek faydası terör örgütüne. İlk taziyeyi yapan ben olayım diye yarış içine girmenin kime ne faydası var? Bu ülkede şehit saklamak diye bir şey söz konusu olamaz. Aileler isyan çıkarır. ‘Benim çocuğum nerede?’ demez mi? Böyle şey olur mu?

"HEPSİ AYNI YERDE ŞEHİT OLMUŞ DA SAKLAMIŞIZ GİBİ DEĞERLENDİRME YAPANLAR VAR"

Pençe bölgesi deyince 2 gece üst üste baskın yemiş aynı yer gibi algı oluşturmaya çalışanlar var. Birisi İran sınırında birisi Metina’da. Orası ayrı bir yer, burası ayrı bir yer. Hepsi aynı yerde şehit olmuş da saklamışız gibi değerlendirme yapanlar var."