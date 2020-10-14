Sevgilisi tarafından öldürülen Gamze'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Meslek Yüksekokulu (MYO) Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü'nden geçen yıl mezun olan ve kentte bulunan bir çağrı merkezinde çalışan Gamze Esgicioğlu, dün saat 06.00 sıralarında Anadolu Mahallesi'ndeki 4 katlı apartın 3'üncü katındaki dairede, göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Esgicioğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri, olay sırasında evde olan Gamze Esgicioğlu'nun sevgilisi Hasan Bölüm ile M.K., H.Y. ve İ.O.B. adlı erkek şüphelileri gözaltına aldı.

YAŞANAN ARBEDE SIRASINDA BIÇAĞI SAPLADI

Şüpheliler, işlemlerinin ardından dün Isparta Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Hasan Bölüm tutuklandı. Hasan Bölüm'ün ifadesinde, kıskançlık yüzünden aralarında çıkan tartışma sonrası Gamze Esgicioğlu'nun eline aldığı bıçakla üzerine doğru yürüdüğünü, yaşanan arbede sırasında da bıçağın Gamze Esgicioğlu'na saplandığını anlattığı belirtildi.

BIÇAK VE DARP İZLERİNE RASTLANDI

Gamze Esgicioğlu'nun cenazesi yapılan otopsinin ardından dün gece toprağa verilmek üzere Denizli'nin Kale ilçesinden gelen ailesine teslim edildi. Yapılan otopside Gamze Esgicioğlu'nun vücudunda bıçak ve darp izlerine rastlandığı bildirildi.