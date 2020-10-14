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  4. Sevgilisi tarafından öldürülen Gamze'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Sevgilisi tarafından öldürülen Gamze'nin son görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 14:31 | Son Güncelleme

Isparta'da kaldığı apartta sevgilisi Hasan Bölüm tarafından bıçaklanarak öldürülen Gamze Esgicioğlu'nun, olaydan birkaç saat önce apartın hemen bitişiğindeki markete geldiği ve alışveriş yaptığı görüntüleri ortaya çıktı

Sevgilisi tarafından öldürülen Gamze'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Meslek Yüksekokulu (MYO) Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü'nden geçen yıl mezun olan ve kentte bulunan bir çağrı merkezinde çalışan Gamze Esgicioğlu, dün saat 06.00 sıralarında Anadolu Mahallesi'ndeki 4 katlı apartın 3'üncü katındaki dairede, göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Esgicioğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri, olay sırasında evde olan Gamze Esgicioğlu'nun sevgilisi Hasan Bölüm ile M.K., H.Y. ve İ.O.B. adlı erkek şüphelileri gözaltına aldı.

YAŞANAN ARBEDE SIRASINDA BIÇAĞI SAPLADI

Şüpheliler, işlemlerinin ardından dün Isparta Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Hasan Bölüm tutuklandı. Hasan Bölüm'ün ifadesinde, kıskançlık yüzünden aralarında çıkan tartışma sonrası Gamze Esgicioğlu'nun eline aldığı bıçakla üzerine doğru yürüdüğünü, yaşanan arbede sırasında da bıçağın Gamze Esgicioğlu'na saplandığını anlattığı belirtildi.

BIÇAK VE DARP İZLERİNE RASTLANDI

Gamze Esgicioğlu'nun cenazesi yapılan otopsinin ardından dün gece toprağa verilmek üzere Denizli'nin Kale ilçesinden gelen ailesine teslim edildi. Yapılan otopside Gamze Esgicioğlu'nun vücudunda bıçak ve darp izlerine rastlandığı bildirildi.

Öte yandan, olayın yaşandığı gün aralarında Hasan Bölüm'ün de bulunduğu 4 erkek şüphelinin Gamze Esgicioğlu'nun kaldığı apart daireye geldikleri otomobil, güvenlik kamerası görüntülerine yansımıştı. Görüntülerde, 07 FDP 46 plakalı otomobilin apart dairenin bulunduğu sokağa geldiği anlar yer almıştı.

GAMZE'NİN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

12 Ekim Pazartesi saat 19.30 sıralarında ise Gamze Esgicioğlu ve sevgilisi Hasan Bölüm'ün olayın meydana geldiği aparatın hemen yanında bulunan markette birlikte görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Gamze Esgicioğlu'nun markete giriş anları yer aldı. Gamze Esgicioğlu'nun marketin önüne geldiği sırada, sevgilisi Hasan Bölüm'ün ise aparta doğru ilerlediği görüldü. Gamze Esgicioğlu, 2 çikolata ve 1 paket sigara aldıktan sonra marketin önüne gelerek Hasan Bölüm'ü beklediği, bir süre sonra yanında bir köpekle gelen Esgicioğlu ile birlikte geldikleri yöne doğru gittikleri görüntülere yansıdı.
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Kaynak: DHA

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