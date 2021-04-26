Seyahat yasağı ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sona erdi. Yeni koronavirüs tedbirlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında seyahat kısıtlamasındaki yeni düzenleme en çok merak edilenler arasında yer oldu.
Son alınan karara göre, sokağa çıkma yasağının Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecektir. Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:
"Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir."
Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar ise şu şekilde:
29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır.
Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecektir.
Yeme içme yerlerinde paket servislerine ara verilecek şartları uyan yerler bu hizmete devam edecektir.
Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.
Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.
Erdoğan, "Salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum." dedi.