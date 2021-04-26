Seyahat yasağı ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sona erdi. Yeni koronavirüs tedbirlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında seyahat kısıtlamasındaki yeni düzenleme en çok merak edilenler arasında yer oldu.

Son alınan karara göre, sokağa çıkma yasağının Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecektir. Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir."

İŞTE YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar ise şu şekilde: