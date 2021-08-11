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Seyahatlerinizde büyük rahatlık sağlayacak sırt ve bel çantaları

11.08.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyahatlerinizde sizlere büyük kolaylık sağlayacak birbirinden kullanışlı sırt ve bel çantalarını bir araya getirdik.

Seyahatlerinizde büyük rahatlık sağlayacak sırt ve bel çantaları

Seyahatlerinizde eşyalarınızı ve aksesuarlarınızı kolaylıkla taşımanıza yardımcı olan çantalar, kullanışlılığı ve şıklığıyla tarzınızı doğrudan yansıtıyor. Ağır yükleri taşırken veya özel eşyalarınızı taşırken kullanım rahatlığı sağlayan çantaları sizler için listeledik.

1- Ek bölmeli kamp çantası

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Su geçirmez ve benzersiz kumaşlardan üretilmiş çantalarla uzun seyahatlere çıkmaya hazır mısınız? Çantanın alt kısmına eklenmiş bölme ile çok daha geniş bir alana sahip olacak. Gündelik hayatta, kamp sırasında ve tatillerde kullanmaktan çok keyif alacaksınız.
Cakard Dağcı Sırt Çantası 60 Litre Körüklü Outdoor Kamp Çantasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Akıllı çantaya hayran olacaksınız!

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Akıllı çantanın yan kısmında bulunan USB ve kulaklık çıkışı sayesinde tatilleriniz veya gündelik yaşantınız sırasında konforunuzdan ödün vermeyeceksiniz! Kaliteli malzemelerden üretilmiş çanta dayanıklı ve kullanışlıdır.
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3- Bel çantasının modası geçti demeyin!

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Yüksek kaliteli kumaşlardan üretilmiş ve suya dayanıklı bu çanta eşyalarınızı düzenli tutan 3 bağımsız bölümden oluşuyor. Ön cepte bulunan kulaklık girişi, spor yaparken her anınızda müziğin keyfini çıkarmanızı sağlayacak! Hızlı açılan bel kayışı sayesinde konforu yakalayacaksınız. Koşu, yürüyüş, bisiklet, seyahat ve tüm gezileriniz için mükemmel bir ürün olacak.
Anself Bel Çantasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Ebeveynler için kanguru çanta

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Kanguru çanta, bebekleri olan ebeveynler için harika bir fırsat! Bebeğinizi güvenle hem sırtınızda hem belinizde taşıyabileceğiniz bu çantanın rengi ve tarzına da bayılacaksınız.
Chicco Easy Fit Kanguruya BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Emniyetli çanta

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Hem omzunuza hem belinize takabileceğiniz emniyetli çanta ile kendinizi ve eşyalarınızı güvende hissedeceksiniz. Fermuarlı cepleri ve bölmeleri ile oldukça fazla eşya taşıyabileceksiniz.
Jack Wolfskin Unisex Yetişkin Yükseltme H fttasche BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Yürüyüşleriniz için sırt çantası

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Her seyahatinizde bir çantanın karşılayabileceği tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir çanta düşünün. Yılların tecrübesi ile üretilmiş bu çanta ihtiyacınız olan şeyler düşünülerek hazırlanmıştır. Kamp, gündelik, seyahat ve daha birçok amaçla kullanabilirsiniz
Cakard Kamp ve Yürüyüş Sırt Çantasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Geniş ve tek bölmeli çanta sevenler burada mı?

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Spor yaparken, seyahat ederken veya gündelik hayatınızda geniş alanıyla konforlu bir kullanım sunan sırt çantası hayatınızı kolaylaştıracak.Yumuşak yapısıyla rahat hissettirirken kaliteli malzemeleri sayesinde su geçirmezdir.
Midocean Sırt Çantasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Tek askılı şık çanta

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Telefon, cüzdan, bozuk para, anahtar gibi günlük ve temel ihtiyaçlar için oldukça idealdir. Özel tasarım omuz kemeri omuz yükünü azaltır ve rahat hissetmenizi sağlar. Kaliteli kumaş malzemeleri sayesinde uzun yıllar boyunca yanınızda olacak!

BESPORTBLE Tek Askılı Çanta Crossbody Sırt Çantası Tek Omuz Çantasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Mini cep ve çanta düzenleyici

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Detaylı bölmeleriyle hayatınızı kolaylaştıracak bu çanta ile çok rahat edeceksiniz! Çantalarınızın içinde oluşan karışıklığı önlemek için oldukça idealdir. Şık tasarımı ve kaliteli malzemeleri ile vazgeçilmeziniz olacak.
Maxpedition Mini cep düzenleyici çantasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Seyahatlerde büyük kolaylık

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Ön küçük gözü ve bir büyük gözü ile temel ihtiyaçlarınızı belinizde taşımanıza yardımcı olacak. Seyahatlerinizde vazgeçilmeziniz haline gelecek bu çanta Amazon Prime fırsatlarıyla ayağınıza geliyor!
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