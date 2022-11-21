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Sezonun vazgeçilmezlerinden hem gösterişli hem şık moda ürünleri

18.11.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçimizi ısıtan yaz aylarından sonra sonbaharın serinliği kendini fazlaca hissettirmeye başladı. Yazlık kıyafetlerin ardından ceketler, montlar ve botlar saklandıkları yerden çıkmaya başladı. Mevsimin trendlerine uygun giyinerek her zaman şık görünmeyi seviyorsanız bu sezonun vazgeçilmez parçalarını incelemeye başladığınızdan eminiz. Biz de işinizi kolaylaştırmak için sezonun en gösterişli ve şık ürünlerini araştırdık!

Sezonun vazgeçilmezlerinden hem gösterişli hem şık moda ürünleri

Birbirinden güzel kombinler yapmanızı sağlayacak moda ürünlere sahip olmak istediğinizi biliyoruz. Tam da bu yüzden ihtiyaç duyabileceğiniz tüm parçaları sizin için tek tek ele aldık. Sokakta, işte, davette, kısacası her yerde tüm gözleri üzerinize toplayacak kombinler hazırlamak için listeyi inceleyebilirsiniz. Haydi gelin, şimdi bu listeye birlikte göz atalım!

1. Rahatına düşkün olanların vazgeçilmezi: Koton Kadın Sweatshirt

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Havalar soğuduğunda "Yaşasın! Sweatshirt mevsimi geldi." diyenlerden misiniz? Evet, beklenen o günler sonunda geldi. Her yıl trendler arasında kendine yer bulan sweatshirtler, spor şıklıktan vazgeçemeyen ve rahatına düşkün kadınların tartışmasız ilk tercihi. Siz de onlardan biriyseniz Koton Kadın Sweatshirt'ü kaçırmayın, deriz. İstediğiniz bedeni hemen seçin ve spor şıklığı sokaklara taşıyın.

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2. Her sezonun vazgeçilmezi: Polka Kadın Daisy Bej Deri Çizme

Sezonun vazgeçilmezlerinden hem gösterişli hem şık moda ürünleri

Sırada sonbahar/kış sezonlarının olmazsa olmaz parçalarından biri var: Çizmeler! Polka Kadın Daisy Bej Deri Çizme, sezona uygun parçalarla oluşturacağınız kombininizi en iyi şekilde tamamlar. Hafif formu, kaymaz ve kalın tabanı, ayaklarınızı sıcak tutacak iç astarı ile ürüne bayılacaksınız. Hem kusursuz görünmek hem rahatından ödün vermek istemeyenler için bu çizme eşsiz bir seçenek olacak.

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3. Harika görünmenin sırrı: Stradivarius Uzun Trençkot

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Pantolon, etek, elbise veya şort, hangisi ile giyerseniz giyin; kusursuz görünmenizi sağlayacak en iyi dış giyim ürünlerinden biri trençkot. İster spor ister özel bir konsept seçin, Stradivarius Uzun Trençkot her kombine uyum sağlar. Kumaş kalitesinin ve rahatlığının yanında ürünün tasarımına da bayılacaksınız. Trençkotu tüm sezon boyunca üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz.

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4. Blazer ceketin şıklığından vazgeçmeyin: TRENDYOLMİLLA Lacivert Blazer Ceket

Sezonun vazgeçilmezlerinden hem gösterişli hem şık moda ürünleri

Hem günlük hem ofis şıklığının tamamlayıcılarından blazer ceketi es geçmek tabii ki olmaz. TRENDYOLMİLLA Lacivert Blazer Ceket, kusursuz tasarımı ile sizi girdiğiniz her ortamın yıldızı yapar. Kumaş pantolonlar ve eteklerin üzerine giydiğinizde bu ceket size bambaşka bir hava katacak. Beyaz ve krem gibi uyumlu renklerle tamamlayabileceğiniz ürünü sakın kaçırmayın.

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5. Soğuk havalar için sıcacık bir parça: Stradivarius Kruvaze Detaylı İçi Suni Kürklü Crop Mont

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Yaz kış crop kesimli ürünleri mi tercih ediyorsunuz? O zaman şimdiki önerimiz tam size göre! Stradivarius Kruvaze Detaylı İçi Suni Kürklü Crop Mont, serin sonbahar günlerinde içinizi ısıtacak. İçi yumuşacık kürk, dışı kaliteli deri ile kaplanan mont; iddialı görünmeyi sevenlere hitap ediyor. Son derece havalı bir tarz yakalayan model ile göz kamaştıracaksınız.

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6. Hem rahat hem şık: Levi's 720 Hirise Super Skinny

Sezonun vazgeçilmezlerinden hem gösterişli hem şık moda ürünleri

Modası hiç geçmeyecek parçalardan biri de elbette kot pantolonlar. Onları bu sezon da sık sık göreceğiz. Levi's 720 Hirise Super Skinny, kusursuz formu ve rahat kumaşı ile bacaklarınızı tamamen sarar. Sezonun en çok beğenilen ürünlerinden biri olan pantolon, herkesin dolabında bulunması gereken ürünlerden. Spor ya da topuklu ayakkabılarla her zaman muazzam bir uyum yakalayan parçayla çok şık görüneceksiniz.

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7. Her kadının kurtarıcısı: Happiness İstanbul Fitilli Örme Elbise

Sezonun vazgeçilmezlerinden hem gösterişli hem şık moda ürünleri

Siyah elbiseler, ani gelişen planlarınızda size hem şık hem gösterişli bir görünüm kazandıracak en büyük yardımcılarınız olur. Happiness İstanbul Fitilli Örme Elbise de sezonun en beğenilen kurtarıcıları arasında kendine yine yer buldu. Elbiseyi ister loaferlar ister botlarla kombinleyebilir, gümüş renkli takılarla tarzınızı zenginleştirebilirsiniz.

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8. Tarzınıza bambaşka bir hava katın: Dilvin Kadın Siyah Deri Jogger Pantolon

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Deri ürünler ile stilinizi konuşturmayı seviyorsanız size hem şık hem kaliteli bir önerimiz var. Dilvin Kadın Siyah Deri Jogger Pantolon'u gördüğünüzde ona âşık olacaksınız! Kusursuz duruşu ve havalı tasarımı, pantolonu favoriniz hâline getirecek. İster crop tişört ister bluz, üzerinize ne isterseniz giyin; pantolonla çok havalı görüneceksiniz. Deri pantolon; sadece sizi değil, onu üzerinizde gören herkesi kendine hayran bırakacak.

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9. Hem ıslanmaktan korunun hem tarzınızı konuşturun: Columbia Kadın Hikebound Yağmurluk

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Havaların soğuması ve artan yağmurlar, dolabınıza kesinlikle bir yağmurluk eklemeniz gerektiğini size hatırlatıyor olmalı. Columbia Kadın Hikebound Yağmurluk; kalitesini kanıtlamış, sportif bir parça. Dayanıklı kumaşı ile uzun yıllar boyu size eşlik eder. Yağmurlu havalarda da yürüyüş yapmanın keyfini çıkarmak için modeli tercih edebilirsiniz. Üstelik bu sayede sezonun trendlerine uyum sağlayabilirsiniz.

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10. Zamansız ekose şıklığı: SWOQ Kadın Ekose Gömlek

Sezonun vazgeçilmezlerinden hem gösterişli hem şık moda ürünleri

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Geçmişten günümüze gelen en popüler parçalardan olan ekose gömlekler, bu sezon da yerini koruyor. SWOQ Kadın Ekose Gömlek ile spor ve şık bir görünümü günlük tarzınıza yansıtmaya ne dersiniz? Yumuşak ve rahat kumaşıyla gardırobunuzun vazgeçilmezi olacak gömlek ile kombinlerinize farklı bir boyut katabilirsiniz. Modelin dört renk seçeneğinden istediğinizi tercih edip hayalinizdeki kombini yaratmaya başlayabilirsiniz.

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