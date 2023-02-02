SGK özel hastane masraflarını karşılar mı? Özel hastanelerde SGK fark ücreti nasıl belirlenir, özel hastanede SGK neleri karşılar?

Sağlık hizmetinden daha kaliteli ve hızlı bir şekilde yararlanmak isteyenler için özel hastanelerde muayene olmak oldukça mantıklıdır. SGK, özel hastane ücretlerinin bir kısmını karşılar. Ancak bu kısımdan geri kalan tutarı hastaneye ödemesi gereken kişi, hastanın kendisidir. Bu farkı ödememek için ise tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilir.

Özel hastanelerde kimlerden ücret alınmaz?

Özel hastanede muayene olup ücret ödemeyen kişiler, 0-80 yaş arası SGK’li olup tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranlardır. Yalnızca aktif olarak çalışanlar değil öğrenciler, emekliler ya da ev hanımları da bu sigortayı yaptırabilir. "SGK özel hastane masraflarını karşılar mı?" sorusu tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak isteyenlerin merak ettiği konulardan biridir. Eğer sağlık hizmetlerine daha kolay erişmek istiyorsanız, tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırarak SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde ücret farkı ödemeden muayene olabilirsiniz.

Özel hastanede SGK neleri karşılar?

SGK ile anlaşmalı bir özel hastanede tedavi olursanız masrafın belli bir kısmını SGK karşılar. Kalan kısmı ise kendiniz ödemeniz gerekir. "SGK özel hastane ameliyat masraflarını karşılar mı?" sorusu oldukça araştırılan bir konudur. Ameliyat fiyatları özel hastanelerin fiyat politikalarına göre değişiklik gösterdiği için bu konuda net bir fiyat söylemek mümkün değildir. Belirli bir fark ücreti çıkar ve bu ücreti kendi cebinizden ödemeniz gerekir. Eğer tamamlayıcı sağlık sigortanız varsa ve sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu bir özel hastanede ameliyat olacaksanız SGK’nin karşılamadığı kısım poliçe kapsamında hastaneye ödenir.

Özel hastanelerde SGK fark ücreti nasıl belirlenir?

Özel hastanelerde SGK fark ücreti polikliniğe göre değişiklik gösterir. SGK’nin özel hastaneye ödediği tutarın en yüksek olduğu poliklinik kardiyolojidir. Alınabilecek en fazla ek ücret tutarı da yine bu polikliniğe aittir. Bu ilave ücret oranı tüm poliklinikler için aynıdır ve %200’dür. Tabii ki özel hastanelerin fiyatlandırmaları farklı olduğu için fark ücretinin belirlenmesinde hastanenin ücret politikası oldukça etkilidir. Yani özel hastanelerde "SGK fark ücreti nasıl belirlenir?" sorusuna yanıt olarak hastanenin fiyatlandırması, tedavi olunan poliklinik ve yatarak mı yoksa ayakta mı tedavi olunduğu faktörleri sayılabilir.



