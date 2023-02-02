Genel sağlık sigortası ameliyatı karşılar mı? GSS neleri kapsar, GSS borçluları hastanede muayene olabilir mi?

Sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırmak amacıyla yürürlüğe giren genel sağlık sigortası, herhangi bir sağlık sigortasına sahip olmayan kişilerin de sigortalı gibi hizmet alabilmesini sağlar. Ayrıca maaşlı çalışanlar, memurlar ve kendi adına çalışanlar da genel sağlık sigortası sisteminden yararlanabilir. Genel sağlık sigortasına dâhil olan vatandaşlar, herhangi bir acil durumda hastaneye gittiklerinde ücretsiz bir şekilde muayene olabilirler.

GSS neleri kapsar?

Genel sağlık sigortasının kapsamı içinde bedensel ve ruhsal hastalıkların tedavisi yer alır. Genel sağlık sigortası olan kişiler devlet hastanelerinden, üniversite hastanelerinden ya da sağlık ocaklarından ücretsiz muayene ve tedavi alabilir. Devlet tarafından sağlanan bu hizmetlerin büyük bir kısmı ücretsizdir. Aynı zamanda tedavi için gerekli olan ilaçlar da ücretsiz ya da indirimli bir şekilde sunulur. "Genel sağlık sigortası ameliyatı karşılar mı?" sorusu da oldukça merak edilir. Bu sigorta kapsamında ameliyat için devlet anlaşmalı olduğu hastanelere belli miktarda ödeme yapar. Ancak ameliyat masraflarının hepsini karşılamaz.

GSS’ye sahip olanlar hangi hizmetlerden yararlanabilir?

Genel sağlık sigortası olanlar özel hastaneye gidebilir mi sorusu, sosyal güvencesi olmayan kişilerin merak ettiği bir konudur. Bu sigorta türü yalnızca devlet ve üniversite hastanelerinde geçerli olduğu için özel hastanelerdeki hizmetlerden yararlanmayı sağlamaz. Özel hastanede muayene olmak isteyen GSS’li kişi ücreti kendi cebinden karşılamalıdır. "Genel sağlık sigortası hastane masraflarını karşılar mı?" sorusuna ise tedavinin türüne göre farklı yanıt verilebilir. Bedensel ve ruhsal hastalıkların tedavisi için yapılan muayene ve ilaç masrafları devlet tarafından karşılanır.

Kimler GSS kapsamı dışındadır?

Ekonomik durumuna ve sigortalı olup olmasına bakılmaksızın her vatandaş için GSS hakkı bulunur. Ancak GSS kapsamı dışında kalan bazı istisnalar vardır. Genel sağlık sigortası kapsamı dışında kalanlar aşağıdaki gibidir:

Tutuklu ve hükümlüler

Meslek odaları, sigorta şirketi üyeleri, bankalar

Er, erbaş ya da yedek subay okulundaki öğrenciler

Yurtdışında ikamet eden ve bulundukları ülkenin sigortasına dahil edilenler

Yabancı bir ülkenin herhangi bir kurumu tarafından Türkiye’ye görev için gönderilenler

Anayasa Mahkemesi üyeleri, emeklileri ve aile üyeleri

Türkiye’de kendi adına çalışanlar

GSS borcu olunca ne olur?

Aktif olarak çalışmayan kişilerin GSS’den yararlanabilmesi için primlerini dışarıdan ödemesi gerekir. Gelir testi yapılarak kişinin aylık gelirinin asgari ücreti aşıp aşmadığına bakılır. Eğer gelir testi yaptırılmazsa her ay geçerli olan asgari ücretin %3’ü GSS prim borcu olarak yazılır. Bu borç ödenmezse birikir ve icra gibi yollarla talep edilir. Dolayısıyla "GSS borçluları hastanede muayene olabilir mi?" sorusuna da hayır şeklinde yanıt verilebilir. Bu borcun bir kısmının ödenmesi de muayene olmak için yeterli değildir. "GSS borçluları ilaç alabilir mi?" sorusunun yanıtı da merak edilir. GSS borcu olup ilaç almak isteyenler, ilacın parasını kendi ceplerinden karşılamalıdır.



