HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Genel sağlık sigortası ameliyatı karşılar mı? GSS neleri kapsar, GSS borçluları hastanede muayene olabilir mi?

Genel sağlık sigortası ameliyatı karşılar mı? GSS neleri kapsar, GSS borçluları hastanede muayene olabilir mi?

26.01.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel sağlık sigortası, ücretsiz bir şekilde muayene ve tedavi olma hakkından yararlanma imkanı sunan bir sistemdir. Bu sigorta türünün en önemli avantajı, herhangi bir sağlık güvencesi ya da sigortasına sahip olmayan kişilerin de sağlık hizmetinden yararlanmasını sağlamaktır. Peki, GSS’ye sahip olanlar hangi hizmetlerden yararlanabilir?

Genel sağlık sigortası ameliyatı karşılar mı? GSS neleri kapsar, GSS borçluları hastanede muayene olabilir mi?

Sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırmak amacıyla yürürlüğe giren genel sağlık sigortası, herhangi bir sağlık sigortasına sahip olmayan kişilerin de sigortalı gibi hizmet alabilmesini sağlar. Ayrıca maaşlı çalışanlar, memurlar ve kendi adına çalışanlar da genel sağlık sigortası sisteminden yararlanabilir. Genel sağlık sigortasına dâhil olan vatandaşlar, herhangi bir acil durumda hastaneye gittiklerinde ücretsiz bir şekilde muayene olabilirler.

GSS neleri kapsar?

Genel sağlık sigortasının kapsamı içinde bedensel ve ruhsal hastalıkların tedavisi yer alır. Genel sağlık sigortası olan kişiler devlet hastanelerinden, üniversite hastanelerinden ya da sağlık ocaklarından ücretsiz muayene ve tedavi alabilir. Devlet tarafından sağlanan bu hizmetlerin büyük bir kısmı ücretsizdir. Aynı zamanda tedavi için gerekli olan ilaçlar da ücretsiz ya da indirimli bir şekilde sunulur. "Genel sağlık sigortası ameliyatı karşılar mı?" sorusu da oldukça merak edilir. Bu sigorta kapsamında ameliyat için devlet anlaşmalı olduğu hastanelere belli miktarda ödeme yapar. Ancak ameliyat masraflarının hepsini karşılamaz.

GSS’ye sahip olanlar hangi hizmetlerden yararlanabilir?

Genel sağlık sigortası olanlar özel hastaneye gidebilir mi sorusu, sosyal güvencesi olmayan kişilerin merak ettiği bir konudur. Bu sigorta türü yalnızca devlet ve üniversite hastanelerinde geçerli olduğu için özel hastanelerdeki hizmetlerden yararlanmayı sağlamaz. Özel hastanede muayene olmak isteyen GSS’li kişi ücreti kendi cebinden karşılamalıdır. "Genel sağlık sigortası hastane masraflarını karşılar mı?" sorusuna ise tedavinin türüne göre farklı yanıt verilebilir. Bedensel ve ruhsal hastalıkların tedavisi için yapılan muayene ve ilaç masrafları devlet tarafından karşılanır.

İlginizi Çekebilir

Tamamlayıcı sağlık sigortası ameliyatı karşılar mı?

Tamamlayıcı sağlık sigortası ameliyatı karşılar mı?

Özel sağlık sigortası psikolog karşılar mı?

Özel sağlık sigortası psikolog karşılar mı?

 Genel sağlık sigortası ilaçları karşılar mı?

Genel sağlık sigortası ilaçları karşılar mı?

Kimler GSS kapsamı dışındadır?

Ekonomik durumuna ve sigortalı olup olmasına bakılmaksızın her vatandaş için GSS hakkı bulunur. Ancak GSS kapsamı dışında kalan bazı istisnalar vardır. Genel sağlık sigortası kapsamı dışında kalanlar aşağıdaki gibidir:

  • Tutuklu ve hükümlüler
  • Meslek odaları, sigorta şirketi üyeleri, bankalar
  • Er, erbaş ya da yedek subay okulundaki öğrenciler
  • Yurtdışında ikamet eden ve bulundukları ülkenin sigortasına dahil edilenler
  • Yabancı bir ülkenin herhangi bir kurumu tarafından Türkiye’ye görev için gönderilenler
  • Anayasa Mahkemesi üyeleri, emeklileri ve aile üyeleri
  • Türkiye’de kendi adına çalışanlar

GSS borcu olunca ne olur?

Aktif olarak çalışmayan kişilerin GSS’den yararlanabilmesi için primlerini dışarıdan ödemesi gerekir. Gelir testi yapılarak kişinin aylık gelirinin asgari ücreti aşıp aşmadığına bakılır. Eğer gelir testi yaptırılmazsa her ay geçerli olan asgari ücretin %3’ü GSS prim borcu olarak yazılır. Bu borç ödenmezse birikir ve icra gibi yollarla talep edilir. Dolayısıyla "GSS borçluları hastanede muayene olabilir mi?" sorusuna da hayır şeklinde yanıt verilebilir. Bu borcun bir kısmının ödenmesi de muayene olmak için yeterli değildir. "GSS borçluları ilaç alabilir mi?" sorusunun yanıtı da merak edilir. GSS borcu olup ilaç almak isteyenler, ilacın parasını kendi ceplerinden karşılamalıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Erdoğan'dan canlı yayında altılı masaya sert tepki!Erdoğan'dan canlı yayında altılı masaya sert tepki!
Erdoğan'dan ilk yorum! "Keşke bakmaz olaydım"Erdoğan'dan ilk yorum! "Keşke bakmaz olaydım"
Anahtar Kelimeler:
GSS genel sağlık sigortası

En Çok Okunan Haberler

Alkollü içecekler için yeni düzenleme! Artık satılamayacak…

Alkollü içecekler için yeni düzenleme! Artık satılamayacak…

İlk adım atıldı Meclis'te EYT maratonu başladı!

İlk adım atıldı Meclis'te EYT maratonu başladı!

Metin Uca ve Barbaros Şansal, havalimanında gözaltına alındı

Metin Uca ve Barbaros Şansal, havalimanında gözaltına alındı

Pierre Loti Lisesi de 'güvenlik' gerekçesiyle kapatıldı

Pierre Loti Lisesi de 'güvenlik' gerekçesiyle kapatıldı

13 Şubat öncesi son seçim anketi! Yüzde 1,6'lık fark...

13 Şubat öncesi son seçim anketi! Yüzde 1,6'lık fark...

Genç kadının hayatı kabusa döndü! 'Sen kadın değilsin, beni kandırdın'

Genç kadının hayatı kabusa döndü! 'Sen kadın değilsin, beni kandırdın'

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.