Araştırmacılar kısa süre önce Siber hırsızlık çetelerine ait ilginç bir kötü amaçlı PDF örneği buldu. Daha yakından bakılınca bu örneğin iki güvenlik açığını kullandığı görüldü: Adobe Reader’da yer alan bir uzaktan kod yürütme açığı ve Microsoft Windows’daki ayrıcalık yükseltici güvenlik açığı.
Siber hırsızlık çeteleri iki açığı birden kullandılar
ESET Güvenlik Araştırmacısı Anton Cherepanov‘un verdiği bilgiye göre ‘açıkların birleştirilerek kullanımı; saldırgana hedefe yönelik kodu en yüksek ayrıcalıklarla keyfi olarak yürütme imkanı veriyor. Bunu da en düşük kullanıcı müdahalesiyle gerçekleştirdiğinden oldukça güçlü ve etkilidir‘. Cherepanov, hedefli APT saldırılarında bu tür kombinasyonların zaman zaman kullanıldığını aktardı.
Söz konusu saldırıda Acrobat DC, Acrobat Reader DC, Windows 7, Windows Server 2008 yazılımlarının bazı versiyonlarının hedef alındığı tespit edildi. Ancak PDF örneğinin keşfedilmesiyle birlikte ESET; Microsoft Güvenlik Tespit Merkezi; Windows Defender APT araştırma ekibi ve Adobe Ürün Güvenliği Olay Tepki Ekibi ile iletişime geçerek bu sorunları gidermek üzere bir çalışma gerçekleştirdi. Hem Adobe hem de Microsoft tarafından hemen yamalar yayınlandı.
Fatih Portakal'dan çok çarpıcı 'Kemal Kılıçdaroğlu' yorumu!
Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!
Gündemi sarsacak iddia: Terör örgütü 300 dolara çocuk topluyor!
Meksika'da 2 kişi kalabalık tarafından yakılarak öldürüldü
Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor
Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce güven vermedi
Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek
2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama
Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...
Herkes dev kayalıkların üzerinde o izi arıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum